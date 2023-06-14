Под Африкой обнаружили гигантские остатки другой планеты? Геологи рассказали о 800-километровых аномалиях

Опубликовано: 14.06.2023 14:07 , Обновлено: 14.06.2023

Некоторые геологи предполагают, что под Африкой и Тихим океаном расположены два гигантских сгустка, которые занимают около 6% всего объема Земли. По некоторым данным, они могут быть остатками другой древней планеты.

Учёные до сих пор не совсем уверены, из чего они сделаны и откуда взялись. Однако существует ряд гипотез, в том числе о том, что это нагромождения океанической коры, которые накапливались на протяжении миллиардов лет.

Но более интересная теория заключается в том, что это огромные куски древней планеты, которые врезались в Землю около 4,5 миллиардов лет назад. Чтобы дать представление о том, насколько массивны эти объекты, считается, что структура под Африкой – область, известная как Тузо – имеет высоту около 800 км, что эквивалентно примерно 90 Эверестам, сложенным друг на друга, сообщило издание IFL Science.

Проблема с определением происхождения этих чудовищных образований заключается в том, что у человечества до сих пор нет прямых способов наблюдения за ядром Земли.

Самая глубокая дыра, когда–либо вырытая людьми, получившая название “вход в ад”, достигла довольно ошеломляющих 12 263 метров, но это даже близко не соответствует уровню нижних слоев земной коры. Пока самым эффективным инструментом для анализа того, что находится под землей, является метод, называемый сейсмической томографией, который изучает, как распространяются волны энергии при землетрясениях.

Поскольку горные породы и жидкости имеют разную плотность, волны проходят через них с разной скоростью. Измеряя подземные толчки в разных точках поверхности, геологи могут определить, через какой материал проходят волны, и, таким образом, составить карту недр Земли.

Именно с помощью этого метода были обнаружены две необычные структуры, известные как большие области с низкой скоростью сдвига (LLSVP). Волны распространяются медленнее в этих образованиях, ласково называемых учёными “каплями”, чем через окружающую нижнюю мантию, что указывает на то, что они состоят из чего-то другого.

Учёные пока не могут сказать, что это за материал, основываясь только на данных сейсмической томографии, но некоторым специалистам нравится полагать, что это остатки древней планеты под названием Тейя – известная по “гипотезе гигантского удара”.

Согласно ей, около 4,5 миллиардов лет назад объект размером с Марс столкнулся с Землей. Это столкновение не только создало планету, которую мы сегодня называем своим домом, но и выбросило достаточно породы, чтобы сформировать Луну, которая освещает наше ночное небо.

Некоторые ученые предполагают, что некоторые остатки Тейи также опустились ниже земной коры Земли, вероятно, осев где–то над ядром - таким образом, образовав по крайней мере один из двух LLSVP.

Эксперты исследуют этот район на протяжении десятилетий, но до сих пор нет способа точно узнать, что представляют собой эти два гигантских сгустка. Тем не менее, исследования остатков Тейи позволили бы учёным получить представление о том, как столкновение могло спровоцировать тектонические движения плит и мантии внутри нашей планеты – важнейшие процессы для создания мира, в котором мы живем.

Это также полезное напоминание о том, что нам еще так много предстоит узнать о нашей планете и о том, откуда мы пришли.