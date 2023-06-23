Когда в небе Беларуси появится второе солнце? Астрономы рассказали, опасно ли это

Опубликовано: 23.06.2023 08:44 , Обновлено: 23.06.2023

Согласно новому исследованию астрономов, звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона близка к тому, чтобы превратиться в сверхновую раньше, чем кто-либо думал. По данным учёных, ее взрыв будет настолько ярким, что в небе Беларуси около недели будет светить "второе солнце".

Свет от взрыва Бетельгейзе будет, конечно, не таким ярким, как солнечный, но его хватит, чтобы затмить Луну, и чтобы появились дополнительные тени.

Бетельгейзе не старая звезда, ей около 10 миллионов лет. Для сравнения, нашему солнцу около 5 миллиардов лет. Но эта звезда более чем в 700 раз больше Солнца и поэтому уже начинает умирать.

Бетельгейзе и так одна из самых ярких звезд на ночном небе. Это также пульсирующая переменная звезда, что означает, что она меняет свою яркость циклично. Обычно это длится около 400 дней, но иногда бывают и более короткие или более длительные периоды. Однако в последние годы ученые заметили, что яркость Бетельгейзе увеличилась почти на 50%, а цикл пульсаций сократился примерно до 200 дней. Это означает, что смерть звезды уже близко, и она может в любой момент стать сверхновой.

Однако взрыв звезды не был бы опасен для людей, потому что Бетельгейзе находится слишком далеко.

К сожалению, астрономы не могут назвать точную дату и даже год, когда именно Бетельгейзе взорвется. Это может произойти завтра, через несколько лет, а может и гораздо позже - через несколько тысяч или несколько сотен тысяч лет. На данный момент исследователи продолжают наблюдение за звездой и изучают ее поведение.

В небе Земли когда-то было два солнца?

Кстати, согласно одной из теорий американских астрономов, на небосводе земли когда-то было именно два солнца. Куда пропало второе? Ави Лоеб (Avi Loeb) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) и его ученик Амир Сираж (Amir Siraj) - выпускник Гарвардского университета (Harvard University) заявили ранее, что наполняющий облако Оорта космический мусор (примерно 100 миллиардов объектов), собрало наше Солнце своей гравитацией. Но сделать в одиночку это не могло. Ей помогла звезда-близнец, которая 4,5 миллиардов лет назад отдалилась от нашей системы.