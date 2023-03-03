Ученые показали анимацию, как континенты Земли приобрели современные очертания

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Опубликовано: 03.03.2023 14:00 , Обновлено: 03.03.2023

Австарлийские и французские ученые-геофизики впервые создали самую подробную геологическую модель, на которой показали последние 100 миллионов лет существования Земли. То есть, на ней можно увидеть, как образовались современные континетны.

Как отметил ведущий автор исследования доктор Тристан Саллес из Школы наук о земле Сиднейского университета, «чтобы предсказать будущее, мы должны понять прошлое». И созданная модель должна этому поспособствовать.

Новую модель представили, использую структуру, объединяющую геодинамику, тектонические и климатические силы с поверхностными процессами.

«Эта беспрецедентная модель недавнего прошлого Земли с высоким разрешением даст геологам более полное и динамичное представление о поверхности Земли», — отметил второй автор, доктор Лоран Хуссон из Института наук о Земле в Гренобле.

И подчеркнул, что «критически важно, что он отражает динамику переноса наносов с суши в океаны таким образом, каким мы ранее не могли».

Исследователи полагают, что модель позволит проверить различные теории относительно того, как поверхность Земли будет реагировать на изменение климата и тектонические силы.

А еще — как транспортировка земных отложений регулирует углеродный цикл планеты на протяжении миллионов лет.