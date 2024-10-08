Сколько людей доживут до 100 лет? Ученые опубликовали неутешительный прогноз

Опубликовано: 08.10.2024 10:09 , Обновлено: 08.10.2024

Наверняка многие люди со всего мира хотели бы дожить до 100 лет. Однако, по словам экспертов, шансы на это уменьшаются, так как замедляется рост продолжительности жизни.

Исследователи обнаружили, что, похоже, мы приближаемся к пределу человеческой долговечности, несмотря на огромный скачок в продолжительности жизни на протяжении XIX и первой половины XX века благодаря достижениям медицины.

Некоторые прогнозы, сделанные в 1990-х годах, даже предполагали, что большинство детей, рожденных сегодня, достигнут своего столетия.

Однако анализ показал, что шансы детей, родившихся в последние годы, отпраздновать свой 100-летний юбилей составляют всего 5,3%, если они женщины, и еще меньше - 1,8%, если они мужчины.

Команда специалистов из Иллинойского университета в Чикаго изучила данные о смертности в разных регионах мира. Они обнаружили, что средняя продолжительность жизни в мире выросла с 48 лет в 1900 году до 67 лет в 1950 году, а к началу тысячелетия - до 76 лет. Однако к 2021 году она увеличилась только до 77.

Если бы «радикальное продление жизни» продолжалось, то этот показатель в настоящее время составлял бы около 83 лет, считают специалисты.

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Например, в Великобритании, согласно новым данным, ребенок, родившийся в 2022 году, может рассчитывать дожить до 78,9 года, если он мужчина, и до 82,8 года, если он женщина.

Анализ новых данных также показал, что больше всего шансов отпраздновать столетие у жителей Гонконга: среди детей, родившихся в 2019 году, этого рубежа достигнут 12,8 % женщин и 4,4% мужчин.

Команда исследователей заявила, что нет никаких доказательств того, что «радикальное продление жизни» произошло или произойдет в 21 веке, и утверждает, что сейчас необходимо сосредоточиться на увеличении количества лет, прожитых в добром здравии.

[info_b]Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Aging.[/info_b]

Профессор Стюарт Ольшанский, ведущий автор исследования, сказал:

«Большинство людей, живущих сегодня в преклонном возрасте, живут во времени, которое было создано медициной. Но эти медицинские пластыри дают все меньше лет жизни, хотя и происходят ускоренными темпами, что означает, что период быстрого увеличения продолжительности жизни, согласно документам, уже закончился».

По его словам, “теперь мы должны переключить внимание на усилия, направленные на замедление старения и увеличение продолжительности жизни».

А что в Беларуси?

Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Жилевич в эфире гостелеканала СТВ на вопрос, сколько живут белорусы, ответила:

“Наши женщины особенно перешагнули среднюю продолжительность жизни – до 79 лет практически. Можно сказать, что они являются первопроходцами. Мужчины немножечко запаздывают, на 10 лет”.

При этом, по ее словам, последние годы мужчины “тоже начинают подтягиваться к женщинам и их средняя продолжительность жизни растет”.

В свою очередь, по данным Министерства труда и социальной защиты, более 600 белорусов отметили 100-летний юбилей. Для сравнения: год назад их было 500. А возраста 110 лет в стране достигли 3 жителя.

К слову, недавно в Академии наук Беларуси заявили, что разрабатывают “кефирный продукт” для продления жизни.

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