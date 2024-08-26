112-летний британец стал самым старым мужчиной на Земле. Почему его "секрет" - плохая новость для многих?

Опубликовано: 26.08.2024 17:39 , Обновлено: 26.08.2024

Британцу Альфреду Тиннисвуду исполнилось 112 лет. Издание Guardian поговорило с самым старым человеком в мире, чтобы узнать его секрет долголетия. В чём же он, по его мнению, заключается?

В это сложно поверить, но Джон Альфред Тиннисвуд родился в далёком 1912 году, в тот же год, когда затонул Титаник. В апреле текущего года он стал старейшим живущим мужчиной в мире, унаследовав титул от почившего 114-летнего Хуана Висенте Переса из Венесуэлы.

В 2020 году Тиннисвуд получил “звание” старейшего мужчины Великобритании. У себя на родине он известный болельщик «Ливерпуля», который прожил практически все взлёты и падения футбольного клуба, включая все восемь побед «красных» в Кубке Англии и большинство их побед в лиге.

Он был женат 44 года, прежде чем его супруга умерла в 1986 году. Их дочь Сьюзен родилась в 1943 году. Теперь Альфред уже прадедушка.

Мужчина работал на административной должности в Army Pay Corps, а также бухгалтером в Shell и BP, прежде чем вышел на пенсию в 1972 году. Тиннисвуд также является старейшим в мире выжившим мужчиной-ветераном Второй мировой войны.

Несмотря на преклонный возраст, британец-долгожитель по-прежнему живёт практически без посторонней помощи. Он сам управляет своими финансами, следит за новостями по радио и каждое утро самостоятельно встает с постели.

Джон Альфред Тиннисвуд говорит, что ест рыбу с картофелем каждую пятницу. Фото: Longeviquest

Свою долгую жизнь мужчина склонен связывать только с “простой удачей” и, возможно, активному образу жизни в молодые годы. Он признался, что не придерживается какой-либо особой диеты, за исключением того, что каждую пятницу ест рыбу с жареным картофелем.

«Вы либо живете долго, либо живете коротко, и вы ничего не можете с этим поделать. Я не чувствую этого возраста, я не радуюсь этому. Наверное, поэтому я его и достиг. Я просто воспринимаю это как должное, как и все остальное, почему я прожил так долго, я вообще не понимаю», –сказал Альфред, когда стал обладателем мирового рекорда Гиннесса.

Размышляя о своей долгой жизни, он также сказал, что, возможно, ключ в том, чтобы делать все умеренно.

«Я ем то, что мне дают, и всё остальные тоже. Если вы слишком много пьёте, или слишком много едите, или слишком много гуляете, если вы делаете что-то слишком много, в конечном итоге вы пострадаете», - считает Теннисвуд.

До смерти королевы Елизаветы мужчина ежегодно получал от неё поздравительную открытку с тех пор, как ему исполнилось 100 лет. Он пережил её правление, хотя она родилась почти на 14 лет позже. Он также пережил 24 премьер-министра Великобритании.

Когда его спросили, о том, каким он видит современный мир и его перемены он ответил следующее: «Мир, по-своему, всегда меняется. Это своего рода непрерывный опыт… Он становится немного лучше, но пока не так уж и сильно. Он движется в правильном направлении».

Также дедушку попросили дать совет молодому поколению, он сказал:

«Всегда делайте всё, что можете, независимо от того, учитесь ли вы чему-то или учите кого-то. Отдавайте всё, что у вас есть. О другом не стоит и беспокоиться».

[info_b]Самым старым мужчиной, когда-либо зарегистрированным, был Дзироэмон Кимура из Японии, который умер в 2013 году в возрасте 116 лет и 54 дней.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что испанские исследователи объявили об обнаружении самого древнего вина из когда либо найденных. Напиток сумел сохранить жидкую форму спустя 2000 лет. Об этом сообщило издание Guardian.

В Испании обнаружили самое древнее вино, которому 2000 лет. Можно ли его пить?