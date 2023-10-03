Этот "суп долголетия" нужно есть всем белорусам. Как легко приготовить дома?

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Опубликовано: 03.10.2023 09:59 , Обновлено: 19.10.2023

Питание влияет на наше здоровье, это факт. Но немногие понимают, что определенные диеты могут оказывать и косвенное воздействие на продолжительность и качество жизни. Например, в Италии есть овощной суп, который называют "супом долголетия". Узнали, почему его полезно есть всем белорусам, и как его правильно приготовить в домашних условиях.

Что за “суп долголетия”?

Итальянская кухня во многом ассоциируется с пастой и пиццей. Однако в этом регионе даже употребление макарон несколько иное, чем Беларуси или других странах. Там акцент делаются на небольшие порции и скромное количество добавок.

В то же время на острове Сардиния, где много долгожителей, популярен суп минестроне, который и называют “супом долголетия”. Рецепт этого блюда раскрыла семья Мелис, которую в 2012 году комиссия по рекордам Гиннесса признала самыми старыми братьями и сестрами в мире по совокупному возрасту, превысившему 819 лет.

[info_b]К слову, Сардиния является одной из пяти «Голубых Зон» мира, где проживает наибольшее число долгожителей. Там люди часто достигают возраста 90 лет и старше.

А зимой 2022 года в городе Пердаздефогу, входящем в регион Сардиния, установили рекорд по количеству долгожителей. В городе зафиксировали 10 человек, которым исполнилось более 100 лет.[/info_b]

Семья призналась что своим хорошим здоровьем и долголетием они обязаны средиземноморскому образу жизни и диете. Одним из его элементов является итальянский суп минестроне и большое количество овощей и морепродуктов.

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Как же приготовить “суп долголетия” дома?

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Советы по приготовлению

Итальянский минестроне обязательно должен включать сезонные овощи (в том числе фасоль), составляющие основу рациона жителей Сардинии. Прежде чем приступить к приготовлению супа, накануне необходимо замочить фасоль и нут на ночь. Затем процедите их и хорошо промойте.

Если вы хотите, чтобы минестроне имел более выраженный вкус, обжарьте лук, чеснок, базилик и шалфей в 1 столовой ложке оливкового масла, пока лук не станет полупрозрачным, но не успеет подрумяниться. Только потом добавляйте эти овощи и специи к остальным ингредиентам.

Аромат также придает тертый сыр пекорино (овечий) или пармезан, который нужно добавить в конце приготовления.

[info_b]Суп по рецепту итальянской семьи Мелис получается довольно густым. Если вам не нравятся такие блюда, можно сварить овощи в большем количестве воды.[/info_b]

Рецепт “супа долголетия”

Чтобы правильно приготовить итальянский овощной суп, вам понадобятся следующие ингредиенты:

1/2 чашки фасоли;

1/3 стакана нута;

7 ст. л. оливкового масла;

1 луковица;

2 средние моркови;

2 средних стебля сельдерея;

4 зубчика чеснока;

400 г консервированных помидоров или томатной пасты;

3 средних картофелины;

1 чашка укропа;

2 ст. л. петрушки;

2 ст. л. свежих листьев базилика;

1/4 чашки мелко натертого сыра пекорино романо или пармезан;

1 чашка макаронных изделий acini di pepe (напоминающих бусины) или других мелких макаронных изделий;

6 чашек воды;

перец и соль.

Способ приготовления

Замочите фасоль, бобы и нут на ночь, затем слейте воду и хорошо промойте.

В большой кастрюле на среднем огне разогрейте три столовые ложки оливкового масла, добавьте нарезанный лук, нарезанные кубиками морковь и сельдерей. Готовьте овощи около 5 минут. Когда они станут мягкими, добавьте пропущенный через пресс чеснок.

Положите в кастрюлю нарезанный картофель, помидоры, укроп, петрушку и базилик, а также фасоль и нут. Влейте воду, чтобы она покрыла все. Увеличьте огонь и доведите до кипения. Как только вода закипит, уменьшите огонь и варите до мягкости фасоли (около 30 минут).

Добавьте макароны и половину чайной ложки соли и перца. Если суп кажется слишком густым, добавьте еще воды.

Вот еще один способ:

Ранее Телеграф писал, что какую ошибку многие белорусы (впрочем, не только они) допускают при приготовлении супа, в котором варится мясо. Как правило, делают это неосознанно, однако это приводит к тому, что вы не только теряете вкус, но и отказываетесь от ценных питательных веществ.

Большинство белорусов убирают это при варке из супа. А зря!