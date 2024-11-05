NASA без объяснений отправило в госпиталь 4 астронавтов, только что вернувшихся из космоса

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Опубликовано: 05.11.2024 10:43 , Обновлено: 05.11.2024

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправило в госпиталь всех четырёх членов экипажа Crew-8, которые утром 25 октября вернулись с Международной космической станции (МКС). Причины госпитализации астронавтов в агентстве публично не объяснили.

Экипаж вернулся на Землю в капсуле Dragon компании SpaceX в пятницу после очередной миссии, которая длилась более 200 дней. Капсула приводнилась у побережья Флориды и, согласно официальным заявлениям NASA, одному из астронавтов сразу же потребовалась медицинская помощь, что, впрочем, случается не так уж редко. Однако уже в понедельник выяснилось, что все члены экипажа были доставлены в больницу.

Одного из членов экипажа, как сообщило британское издание Daily Mail, пришлось госпитализировать на ночь. Сообщается, что он “находится в стабильном состоянии под наблюдением в качестве меры предосторожности”.

Пока NASA не разглашает никаких подробностей о том, почему экипаж был госпитализирован, кому именно из членов экипажа пришлось провести ночь под наблюдением медиков и были ли медицинские проблемы связаны с их возвращением на Землю.

Тем не менее, британские журналисты сообщили, что после загадочного инцидента комиссия по безопасности NASA поручила компании SpaceX сосредоточиться на безопасности экипажа при подготовке к будущим пилотируемым миссиям на МКС.

На заседании Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере 31 октября бывший астронавт и член комитета Кент Ромингер перечислил ряд “недавних проблем” с ракетой Falcon 9 и космическим кораблем Dragon компании SpaceX.

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По его словам, эти инциденты “служат напоминанием о необходимости сохранять бдительность” на фоне стремления компании американского миллиардера Илона Маска наращивать темпы и масштабы космических миссий.

С чем может быть связана госпитализация астронавтов?

В состав миссии NASA Crew-8 вошли три американских астронавта - Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс и россиянин Александр Гребенкин из “Роскосмоса”.

[info_b]Миссия Crew-8 стартовала к МКС 3 марта, и первоначально предполагалось, что экипаж вернется на Землю в августе. Однако из-за ряда задержек обратный рейс был отложен до начала октября, в результате чего предполагаемое 180-дневное пребывание на МКС увеличилось до 235 дней. Обычно даже долгосрочные миссии на МКС длятся не более шести месяцев - до 182 дней.[/info_b]

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Пребывание на МКС неизбежно сказывается на здоровье астронавтов, и чем дольше они там остаются, тем серьезнее могут стать их проблемы со здоровьем. Известно, что после длительных космических полетов астронавты страдают от потери костной массы и мышечной массы, проблем со зрением, камней в почках, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

NASA не опубликовало никакой информации о причинах госпитализации астронавтов Crew-8, поэтому неясно, было ли причиной их длительное пребывание на МКС. А вот кадрами выхода астронавтов из капсулы SpaceX агентство поделилось сразу по прибытию на Землю.

Британские журналисты не исключили вероятности того, что во время возвращения Crew Dragon на Землю что-то пошло не так. Ранее уже были известны инциденты с космическими аппаратами компании SpaceX. Так, Ромингер в своём выступлении упомянул “запаздывающее” срабатывание парашютов Crew Dragon во время приводнения Crew-8 и проблемы с ракетой Falcon 9, включая её неудачный запуск в июле и потерю одного из ускорителей ракеты во время посадки беспилотного корабля в августе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 13 октября компании SpaceX впервые удалось вернуть первую ступень ракеты-носителя Super Heavy обратно на стартовую площадку. Впрочем, сделать это компании удалось лишь с пятой попытки.

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