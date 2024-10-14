SpaceX с пятой попытки вернула носитель самой большой ракеты в мире на стартовую площадку

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Опубликовано: 14.10.2024 08:43 , Обновлено: 14.10.2024

Компании SpaceX впервые удалось вернуть первую ступень ракеты-носителя Super Heavy обратно на стартовую площадку. Это произошло 13 октября в рамках пятого испытательного полета ракеты Starship, которая вместе с ускорителем представляет собой самую большую и мощную ракету в мире на данный момент.

Первая ступень ракеты-носителя Super Heavy стартовала в 7:25 по местному времени с космодрома SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, отправив вторую ступень ракеты Starship в космос. Отделившись на высоте около 70 км, она начала возвращение на землю — самую сложную и до сих пор неосуществимую часть испытательного полета.

Ракета-носителю Super Heavy пришлось снова запустить 3 из 33 своих двигателей Raptor, чтобы замедлить спуск и не врезаться в стартовую площадку, а аккуратно и точно приземлиться в районе стартовой башни.

“Башня поймала ракету!!” — первым сообщил об успехе пятой попытки генеральный директор компании Илон Маск на своей страничке в X.

Сам Маск объяснял принцип работы пусковой башни, которой, действительно, приходится в буквальном смысле “ловить” приземляющуюся 250-тонную ракету, следующим образом:

“Итак, у вас есть пара сотен тонн, падающих со скоростью, превышающей половину скорости звука. Эта штука всё ещё приближается очень быстро. Во время приземления двигатели сбросят скорость практически до нуля и ракета окажется между рычагами. Широко расставленные “руки” по мере приближения будут закрываться, вплотную прилегая к борту транспортного средства, и транспортное средство будет спускаться через рычаги”, - рассказывал гендиректор SpaceX.

Новый метод возвращения ракеты-носителя с возвращением и приземлением на стартовую площадку стал последним достижением компании SpaceX по разработке полностью многоразовой ракеты, предназначенной для вывода большего количества грузов на орбиту, доставки людей на Луну по заказу NASA и, в конечном итоге, путешествий на Марс — конечной точки назначения, задуманной американским миллиардером.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Илон Маск уже озвучил, когда планирует запустить космические корабли Starship на Марс — беспилотный и с экипажем. Ждать придётся не так уж и долго.

Маск назвал год запуска корабля Starship на Марс