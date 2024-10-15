NASA запустило самый большой космический зонд на поиски условий для жизни на спутнике Юпитера

🎥 Видео

Опубликовано: 15.10.2024 08:14 , Обновлено: 15.10.2024

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 октября запустило свой самый большой космический зонд Europa Clipper к спутнику Юпитера Европе. Там ему через несколько лет предстоит тщательно искать признаки океана, предположительно существующего под ледяной оболочкой спутника. Учёные предполагают, что именно в этом скрытом океане могут существовать условия для жизни в привычных нам формах.

Космический аппарат стартовал в 12:06 по местному времени в понедельник, 14 октября, со стартовой площадки 39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, США. На орбиту Земли аппарат вывела ракета-носитель компании SpaceX Falcon Heavy.

Самый большой космический корабль NASA, когда-либо построенный для миссии, направленной на другую планету, Europa Clipper также является первой миссией NASA, посвященной изучению океанического мира за пределами Земли. Предполагается, что космический корабль пролетит 2,9 млрд километров прежде, чем выйдет на “рабочую траекторию”, используя силу гравитационных маневров. Вращение вокруг Юпитера, по расчётам учёных, начнётся в апреле 2030 года. Планируется, что космический зонд сделает не менее 49 оборотов вокруг Европы.

“Исследуя неизведанное, Europa Clipper поможет нам лучше понять, есть ли потенциал для жизни не только в нашей Солнечной системе, но и среди миллиардов лун и планет за пределами нашего Солнца”, - пояснил представитель NASA Билл Нельсон.

В NASA заявили, что старт Europa Clipper прошёл по плану: уже через час после запуска с Земли удалось установить ​​двустороннюю связь, а первоначальные телеметрические отчеты показали, что зонд находится в хорошем состоянии и функционирует, как и ожидалось.

Чем Европа заинтересовала учёных?

Главная цель миссии — определить, есть ли на Европе условия, которые могли бы поддерживать жизнь. Европа примерно такого же размера, как земная Луна, но ее недра отличаются.

Информация, полученная в ходе миссии NASA Galileo в 1990-х годах, убедительно свидетельствует о том, что подо льдом Европы находится огромный соленый океан с большим количеством воды, чем все океаны Земли вместе взятые. Ученые также нашли доказательства того, что под поверхностью Европы могут находиться органические соединения и источники энергии.

Если миссия определит, что Европа пригодна для жизни, это может означать, что в Солнечной системе и за ее пределами существует больше пригодных для жизни миров, чем предполагалось.

Ранее Telegraf.news рассказал, что NASA пришлось отложить запуск зонда Europa Clipper из-за разбушевавшегося в США урагана Милтон.

«Лучшее место за пределами Земли» — NASA объявило о готовности самого большого космического аппарата для изучения «водного мира»