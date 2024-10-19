«Непостижимая необъятность» - Европейское космическое агентство показало 208-гигапиксельный кадр Вселенной

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Опубликовано: 19.10.2024 09:21 , Обновлено: 09.01.2025

Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило в открытый доступ мозаику из кадров, снятых космическим телескопом Euclid, которые охватывают, по подсчётам учёных, всего 1% от той части Вселенной, которая доступна взору телескопа космической обсерватории и которую планируется изучить в ближайшие 6 лет. Мозаика охватывает область звёздного неба, видимого в Южном полушарии Земли, которая в 500 раз превышает площадь полной Луны, видимой с Земли. Разрешение картинки - 208 гигапикселей.

Главная цель обсерватории Euclid, запущенной на околоземную орбиту Европейским космическим агентством летом 2023 года, заключается в изучении геометрии тёмной материи и тёмной энергии, принципов расширения Вселенной и в создании самой обширной трёхмерной карты видимой части Вселенной. Пока, как отметили в ЕКА, удалось создать лишь “первую страницу трёхмерного атласа Вселенной”.

Представленная на Международном астронавтическом конгрессе в Милане мозаика состоит из 260 кадров наблюдений в видимом и инфракрасном свете, произведённых с 25 марта по 8 апреля 2024 года. Она охватывает примерно 132 квадратных градуса южного неба. Эти данные обсерватории удалось собрать всего за две недели наблюдений.

В ЕКА опубликовали видео, наглядно демонстрирующее, насколько мала часть уже закартографированного обсерваторией участка космического пространства (видео в высоком разрешении можно посмотреть на сайте ЕКА по ссылке). И, судя по комментариям, зрителей впечатлили не только завораживающий вид звёздного неба, но и масштаб предстоящей работы.

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“Непостижимая необъятность доводит меня до слез. Браво, ЕКА”, - написал один из комментаторов.

“Абсолютное безумие. Эта величина просто за гранью человеческого понимания”, - поддержал его другой зритель.

По данным ЕКА отметили, только в первой части карты содержится порядка 100 миллионов звёзд Млечного Пути и галактик за его пределами. Около 14 млн этих галактик в перспективе могут стать предметом для исследований скрытого влияния тёмной материи и тёмной энергии на Вселенную.

Согласно планам ЕКА, полный атлас видимой для телескопа Euclid части Вселенной астрономы будут составлять в течение ближайших шести лет.