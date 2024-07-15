На Луне обнаружили гигантскую пещеру. Что в ней?

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Опубликовано: 15.07.2024 20:33 , Обновлено: 15.07.2024

Исследователи обнаружили на Луне обширную подземную пещеру, доступ к которой возможен с поверхности, что делает это место идеальным для строительства будущей лунной базы. Попасть в нее можно из карьера в Море Спокойствия (Mare Tranquillitatis), древней лавовой равнине.

Именно на ней где астронавты “Аполлона-11” Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на Луну более полувека назад.

Издание The Guardian сообщило, что анализ радиолокационных данных, собранных лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА (LRO), показал, что пещера в Море спокойствия, самая глубокая из известных пещер на Луне. Вы нее ведет пролом шириной 45 метров и длиной до 80 метров, площадь которой эквивалентна 14 теннисным кортам. А сама пещера находится примерно в 150 метрах под поверхностью спутника Земли.

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Лоренцо Бруццоне (Lorenzo Bruzzone) из Университета Тренто в Италии уверен, что пещера, “вероятно, представляет собой пустую лавовую трубу”, добавив, что такие объекты могут служить местом обитания для будущих исследователей, поскольку они являются “естественным убежищем от суровых лунных условий”.

Такие естественные природные образования пол поверхностью Луны могли бы послужить отличным местом для лунной базы или аварийного лунного убежища. В таких пещерах температура относительно стабильна, а астронавты были бы естественным образом защищены от вредных космических лучей, солнечной радиации и микрометеоритов. Также в таких углублениях может находиться водяной лёд.

Но и проблемы с таким жильем тоже ожидаются не самые легко решаемые. Роберт Вагнер, исследователь из Университета штата Аризона, напомнил об одной из них. “Чтобы попасть в эту яму, нужно спуститься на 125 метров, прежде чем вы достигнете дна, а край представляет собой крутой склон из рыхлых пород, где любое движение может вызвать небольшие лавины, которые обрушатся на тех, кто находится внизу”, - уточнил учёный.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что Национальное космическое агентство США (НАСА) обнародовало новые снимки поверхности естественного спутника Земли, на которых отчётливо видны следы разбившейся российской автоматической станции “Луна-25”. На фотографиях видно, что на месте падения аппарата возник новый кратер, диаметр которого, по оценкам ученых, достигает десяти метров.

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