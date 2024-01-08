Американская ракета отправила на Луну останки актеров Star Trek

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Опубликовано: 08.01.2024 15:32 , Обновлено: 08.01.2024

В США с мыса Канаверал 8 января стартовала тяжелая космическая ракета «Вулкан» компании United Launch Alliance, сообщила NASA. Ракета унесла с собой посадочный модуль «Перегрин», который в феврале попытается высадиться на видимой стороне Луны. На борт, помимо научной аппаратуры, доставили прах актеров легендарного американского сериала Star Trek.

Стартовала ракета в 02:18 по восточному стандартному времени (в 10:18 по минскому). Спустя час после запуска «Перегрин» успешно отделился от ракеты и начал движение в сторону Луны, сообщила NASA.

[info_b]«Перегрин» – лунный посадочный аппарат частной американской компании Astrobotic. Его посадка запланирована на 23 февраля в области, расположенной на северо-восточной окраине Океана Бурь на видимой стороне Луны. Если все пройдет удачно, «Перегрин» станет первым американским космическим кораблем, достигшем поверхности Луны с 1972 года. Еще он также станет первым в истории частным аппаратом, совершившим посадку на спутнике Земли.[/info_b]

На борту – различные научные приборы, предоставленные NASA и предназначенные, в частности, для анализа воды в лунном грунте и измерения радиации. А в целом научными целями миссии NASA назвала «изучение лунной экзосферы, тепловых свойств и содержания водорода в лунном реголите, магнитных полей и радиационной обстановки».

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Кроме того, модуль несет капсулу с прахом создателя сериала «Звездный путь» Джина Родденберри и нескольких актеров сериала. К слову, мемориальную миссию организовала компания Celestis, которая специализируется на запусках праха людей и биологического материала в космическое пространство.

Символичное решение о том, что прах создателя и некоторых актеров американского научно-фантастического сериала «Звездный путь» будет отправлен в космос, приняли еще летом 2022 года. Помимо Джина Родденберри, в космос отправился прах Нишел Николс, Джеймса Духана и Маджел Бэррет.

«Звездный путь» (Star Trek) – американский научно-фантастический сериал и несколько фильмов, которые выходили в 1966-1969 годах. Не только в США, но и в мире он считается культовым.

Кадр из сериала «Звездный путь».

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