Китай показал снимки обратной стороны Луны с зонда "Чанъэ-6"

🎥 Видео

Опубликовано: 04.06.2024 15:36 , Обновлено: 04.06.2024

Китайское национальное космическое управление во вторник, 4 июня, обнародовало серию снимков, которые, согласно их заявлению, сделал китайский лунный зонд "Чанъэ-6" на обратной стороне естественного спутника Земли. По данным космического управления, сам зонд впервые в истории истории смог успешно взять образцы грунта на обратной стороне Луны и уже возвращается на Землю.

По данным агентства “Синьхуа”, на снимках, переданных зондом “Чанъэ-6”, показана зона в непосредственной близости от места посадки зонда в кратере Эйткен, а также панорамный снимок поверхности Луна в точке прилунения аппарата. Эти фотографии, по словам специалистов, удалось получить после того, как информация, переданная зондом через спутник-ретранслятор “Цюэцяо-2”, была обработана наземной прикладной системой.

Между тем, утром во вторник, 4 июня, “Чанъэ-6” поднялся с поверхности Луны со своим ценным для науки грузом. Выйдя на заданную орбиту Луны, теперь он ожидает стыковки с орбитальным модулем (ориентировочно, это произойдёт 6 июня), а к 25 июня, как ожидается, модуль вернётся на Землю.

https://youtu.be/8dug2_hYDww