«Прекратила существование» - В «Роскосмосе» подтвердили потерю «Луны-25»

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Опубликовано: 20.08.2023 12:16 , Обновлено: 20.08.2023

Госкорпорация "Роскомос" днём 20 августа подтвердила потерю автоматической станции "Луна-25". В госкорпорации заявили, что аппарат "прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны".

Связь со станцией “Луна-25” прервалась накануне, 19 августа, около 14:57 по Московскому времени. Как рассказали в “Роскосмосе”, никакие попытки найти космический аппарат и восстановить с ним связь, которые 19 и 20 августа попытались предпринять специалисты, результатов не дали.

Предварительный анализ показал, что из-за отклонения фактических параметров импульса от рассчетных “Луна-25” перешла на нерасчетную орбиту и “прекратила своё существование”, столкнувшись с поверхностью естественного спутника Земли.

В “Роскосмосе” заявили, что специально созданная межведомственная комиссия будет выяснять точные причины потери станции.

Напомним, “Луна-25” 19 августа не смогла выполнить маневр по переходу на предпосадочную орбиту с заданными параметрами из-за “нештатной ситуации”. Ещё до официального сообщения о «нештатной ситуации» на «Луне-25» глава российского Института космической политики Иван Моисеев в интервью BBC рассказал о том, что посадить аппарат на поверхность естественного спутника Земли будет непросто из-за особенностей рельефа в месте предполагаемой высадки станции.

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Планировалось, что 21 августа “Луна-25” высадится на поверхность спутника к северу от кратера Богуславский на Южном полюсе, а не на ранее хорошо исследованной равнинной части спутника Земли.

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