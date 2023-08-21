"Роскосмос" назвал причину "унижения" на Луне. На Западе тоже

Опубликовано: 21.08.2023 20:06 , Обновлено: 21.08.2023

Институт прикладной математики РАН установил место падения "Луны-25". Тем временем, в "Росксомосе" отчитались о неблагополучном прилунении станции "Луна-25", которая врезалась в поверхность спутника Земли, вместо мягкой посадки. А на Западе прямо назвали эту неудачу "унижением" России.

“К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата”, — признался руководитель “Роскосмоса” Юрий Борисов.

Издание The Times в своей статье сообщило, что крушение российской «Луны-25» стала унижением для России, которая пытается определить свое будущее в космосе на фоне геополитической напряженности, падения экономики и старения промышленной инфраструктуры.

Авторы статьи считают, что удачная посадка на Луну подтвердила бы амбиции России и позволила бы ей заявить о «первом» полете на южный полюс спутника. Однако неудача произошла на фоне того, что Россия с трудом финансирует свою космическую программу. Плюс на данный момент Москва имеет ограниченный доступ к необходимым для развития освоения космоса технологиям из-за санкций.

В то же время, США уже некоторое время считают более серьезным конкурентом в космосе именно Китай. В спину им дышит и Индия, которая уже в среду может стать первой в районе южного полюса Луны, попытавшись посадить аппарат «Викрам» в нескольких сотнях километров от намеченной Россией точки.

Отправка станции «Луна-25» была первой российской лунной миссией за всю историю ее существования. Когда РСФСР (так тогда назвалась Россия) входила в состав СССР, последняя его миссия на Луну была осуществлена в 1976 году.

Российская пресса ещё до старта всячески превозносила успехи российской космической программы, не дожидаясь ее успешного завершения. Примерно так в РФ освещали миссию “Луна-25”: