Индийский аппарат «Чандраян-3» успешно сел на южном полюсе Луны

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Опубликовано: 23.08.2023 15:56 , Обновлено: 23.08.2023

Индийский комический аппарат «Чандраян-3» совершил посадку на Луну, сообщил телеканал Bharat TV. Он начал спуск к Луне в 15:19 по минскому времени, когда находился на высоте 28 км над поверхностью спутника Земли.

Таким образом Индия стала первой страной, успешно приземлившей космический аппарат вблизи южного полюса Луны.

Смотрите, как это планировалось сделать:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Chandrayaan3/status/1692101853171867749?t=Q9cOqlXYPOR7OVn4Trufmg&s=19”]

Район южного полюса считается областью, представляющей ключевой научный и стратегический интерес для космических держав, поскольку ученые полагают, что в этом регионе находятся залежи водяного льда. Вода, замерзшая в темных кратерах Луны, может быть преобразована в ракетное топливо или даже питьевую воду для будущих обитаемых миссий.

Что будет делать индийская миссия на Луне?

В рамках мисии на Луну Индия отправила несколько устройств. Спускаемый аппарат, получивший название “Викрам”, выполнил точные маневры, необходимые для мягкого приземления на лунную поверхность. Внутри него спрятан Прагьян, небольшой шестиколесный марсоход, который будет скатываться с посадочного модуля по пандусу.

Спускаемый аппарат, который весит около 1700 килограммов, и 26-килограммовый марсоход оснащены научными приборами, подготовленными для сбора данных, которые помогут исследователям проанализировать лунную поверхность и получить новое представление о ее составе.

Планируется, что в рамках мисии шестиколесный марсоход соберет изображения и данные. Ожидается, что “Чандраян-3” будет функционировать в течение двух недель, проводя серию экспериментов, включая спектрометрический анализ минерального состава лунной поверхности.

А вот как выглядела Луна с борта индийского аппарата два дня назад:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Chandrayaan3/status/1693968406842671248?t=CDOHs8FZ9PGXc18UKqESqg&s=19”]

Для Индии успешная посадка знаменует ее становление в качестве космической державы, на фоне того, как власти страны стремятся стимулировать инвестиции в частные космические запуски и связанные с ними спутниковые предприятия.

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Люди по всей стране были прикованы к экранам телевизоров и произносили молитвы, когда космический корабль приближался к поверхности. Премьер-министр страны Нарендра Моди наблюдал за посадкой из Южной Африки, где он принимает участие в саммите БРИКС.

“По этому знаменательному случаю… Я хотел бы обратиться ко всем людям мира, - сказал он. - Этот успех принадлежит всему человечеству, и он поможет другим странам в будущих полетах на Луну”.

Миссия стартовала почти шесть недель назад на глазах у тысяч ликующих зрителей, и ей потребовалось гораздо больше времени, чтобы достичь Луны, чем миссиям “Аполлон” в 1960-х и 1970-х годах, которые прибыли за считанные дни.

Все дело в том, что Индия использует ракеты гораздо менее мощные, чем это делали тогда США. Вместо этого зонд несколько раз облетел вокруг Земли, чтобы разогнаться, прежде чем отправиться по своей месячной лунной траектории.

Напомним, что в понедельник, 21 августа, Россия объявила, что ее первая за 47 лет миссия на Луну, которая также была нацелена на Южный полюс, провалилась после того, как космический аппарат “Луна-25” вышел из–под контроля и рухнул на Луну.