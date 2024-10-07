"Лучшее место за пределами Земли" - NASA объявило о готовности самого большого космического аппарата для изучения "водного мира"

Опубликовано: 07.10.2024 09:34 , Обновлено: 07.10.2024

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о готовности самого большого космического корабля, который планируется отправить изучать новый "водный мир". Речь о спутнике Юпитера Европе, куда на днях должен был отправиться зонд Europa Clipper. Запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX пришлось отложить из-за разбушевавшегося в США урагана Милтон.

Запуск зонда Europa Clipper, проект которого обошёлся его создателям в 5 млрд долларов, был запланирован на 10 октября. Ракеты Falcon Heavy должна была вывести его на орбиту Земли из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде, США. Однако планам помешал ураган Милтон, разбушевавшийся на Атлантическом побережье. Теперь организаторам исследовательской миссии придётся подождать, пока откроется очередное “окно” для запуска аппарата к Европе.

При этом сам зонд Europa Clipper полностью готов к запуску, заявили в NASA. Это самым большим космическим аппаратом, которое агентство когда-либо отправляло в миссию по изучению других планет. Длина зонда - с баскетбольную площадку, а на его борту установлены девять научных инструментов, которые должны помочь учёным изучить характеристики инопланетного океана и оценить потенциал Европы как места, пригодного для жизни человека. Целью нынешней миссии также является определение потенциальных мест высадки для будущих миссий по поиску жизни на поверхности Европы, которую NASA планирует запустить в не столь отдаленном будущем.

Чем Европа заинтересовала учёных?

Планетологи подозревают, что на спутнике Юпитера сущетсвует океан, по крайней мере, в два раза больше земного, сообщило издание Mashable.

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“Возможно, это одно из лучших мест за пределами Земли для поиска жизни в нашей Солнечной системе”, — заявила Синтия Филлипс, планетарный геолог НАСА и научный сотрудник проекта миссии Europa Clipper.

Ещё 2 октября NASA опубликовало снимок, сделанный в рамках миссии Galileo в 1998 году. На нем показан крупный план хаотичного ландшафта Европы, который свидетельствует о том, что что-то, скрывающееся под толстой ледяной корой спутника, вызывает множество изменений и деформаций на поверхности. Учёные предположили, что так действует скрытый в недрах океан Европы. Планетологи предположили, что солёная вода может выходить на поверхность по трещинам, оставляя красноватые цвета на поверхности Европы, а неровные глыбы, вероятно, возникли относительно недавним движением поверхности.

“В этом регионе есть “ледяные плоты”, которые выглядят так же как те, что существуют на полюсах Земли, где большие куски льда откалываются и свободно плавают в океане”, — рассказали в NASA.

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Большая часть региона, который удалось исследовать с помощью межпланетной станции Galileo, имеет красновато-коричневатые пятна - их можно заметить на снимке вдоль разломов. Ученые полагают, что этот материал может содержать подсказки о составе океана, скрытого под ледяной поверхностью, если, конечно, будет доказано, что он вообще существует.

Чтобы определить, пригоден ли спутник Юпитера для жизни, ученым миссии необходимо будет ответить на несколько важных вопросов. Например, является ли скрытый под поверхностью океанический мир источником энергии? Содержит ли он основные химические ингредиенты, такие как углерод, необходимые для формирования “строительных блоков” для жизни в таком виде, какой мы её знаем? И даже если все эти условия будут соблюдены, есть ли доказательства того, что этот океан существует уже миллиарды лет, обеспечивая стабильную среду для развития и поддержания жизни в темном море Европы?

Именно в поисках ответов на эти вопросы зонду Europa Clipper предстоит совершить около 50 близких пролетов над поверхностью спутника и сделать снимки своими камерами высокого разрешения, изучить поверхность георадаром, а также с помощью специального устройства SUDA взять образцы частиц Европы, выброшенные в космос крошечными метеоритами.

Космическому аппарату предстоит преодолеть 2,9 млрд километров по Солнечной системе. К Европе он, по расчётам учёных, доберётся не раньше 2030 года и проведёт там 3,5 года, собирая научные данные.

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