Почему миссия "Полярный рассвет" важна для человечества? Вот все, что хотела SpaceX испытать во время полета

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Опубликовано: 13.09.2024 08:44 , Обновлено: 07.10.2024

Миллиардер Джаред Айзекман (Jared Isaacman) и инженер SpaceX Сара Гиллис (Sarah Gillis) завершили в четверг первый выход в открытый космос. Это стало первой подобной частной космической миссией. Но дело не только в рекорде, установленном компанией и астронавтами-любителями.

Важнейшим аспектом миссии под названием “Полярный рассвет” (Polaris Dawn) стало тестирование новой технологии SpaceX, сбор ценных данных о высотных космических полетах и в целом расширение возможностей освоения космоса.

[inf]В миссии принимают участие миллиардер Джаред Айзекман, инженер SpaceX Сара Гиллис, бывший пилот ВВС США Скотт Потит (Scott Poteet) и инженер SpaceX Анна Менон (Anna Menon).[/inf]

















Частные астронавты удалились примерно на 1400 километров от Земли, что делает “Полярный рассвет” самым дальним космическим полетом с экипажем со времен полета “Аполлона-17” на Луну в 1972 году. Затем для выхода в открытый космос в четверг они приблизились к Земле — подальше от высокого уровня радиации, с которым столкнулись в самой дальней точке своего путешествия.

“Дома у нас у всех много забот, но отсюда Земля, несомненно, выглядит как идеальный мир”, - сказал Айзекман, наблюдая за планетой из-за борта своего космического корабля SpaceX Crew Dragon в четверг.

Хотя выход в открытый космос совершен, астронавты еще не закончили с возложенными на них задачами. Их миссия рассчитана на пять дней — намного меньше, чем обычные миссии NASA, которые могут длиться недели или месяцы, — но все равно включает в себя десятки экспериментов и, что особенно важно, безопасное возвращение в атмосферу и на поверхность Земли.

Почему миссия SpaceX Polaris Dawn настолько новаторская?

Предполагается, что нынешняя миссия SpaceX станет первой из трех миссий Polaris, финансируемых Айзекманом и SpaceX, аэрокосмической компанией Илона Маска.

Цель серии миссий Polaris - помочь SpaceX развить навыки и технологии, необходимые для достижения ее долгосрочных целей по отправке людей на Марс. В компании выказали надежду, что первый полет станет полезной проверкой способности космического аппарата и его приборов выживать в экстремальных условиях космоса, особенно при прохождении через радиационные пояса Ван Аллена - области космоса, которые окружают планету и отличаются высокой радиоактивностью.

Они были обнаружены во время первой космической миссии США в 1958 году, и их высоко заряженные частицы с высокой энергией могут повредить приборы космического аппарата. Экипаж “Полярного рассвета” прошел через пояса Ван Аллена на пути к самой дальней точке своего путешествия, и до сих пор техника на борту капсулы и астронавты, похоже, выдерживали излучение.

Скафандры для Марса?

Полет также стал испытанием новейших конструкций скафандров SpaceX, которые были разработаны всего за два с половиной года — поразительно быстрый прогресс по стандартам космических исследований. Их цель - заменить громоздкие скафандры NASA прошлого поколения.

Конструкция костюмов SpaceX разительно отличается. Вместо того чтобы встроить в скафандр системы жизнеобеспечения, как это сделала NASA, новые скафандры SpaceX подключаются к космическому кораблю через трубку.

Все астронавты Polaris Dawn подключились таким же образом, пока Айзекман и Гиллис совершали выход в открытый космос. Это связано с тем, что, хотя из корабля вышли только Айзекман и Гиллис, все четыре астронавта оказались в открытом космосе (а это технически означает, что все четыре астронавта совершили выход в открытый космос). Айзекману и Гиллису пришлось открыть люк Crew Dragon, чтобы выйти наружу, в результате чего все находящиеся внутри оказались в вакууме.

Хотя когда-то это был единственный способ для астронавтов покинуть свой космический корабль, современные космонавты обычно выходят через шлюзовой механизм, который имеет две двери, разделенные камерой, чтобы космический вакуум не проникал внутрь космического корабля.

Скафандрам было уделено особое внимание в ходе этой миссии не только потому, что они новые, но и потому, что SpaceX рассматривает разработку недорогих и надежных скафандров как ключ к своей долгосрочной миссии по поддержке массовой колонизации космоса людьми.

“Для строительства базы на Луне и города на Марсе потребуются миллионы скафандров; разработка этого костюма и внедрение EVA станут важными шагами на пути к масштабируемому дизайну скафандров для будущих длительных миссий”, - написала компания на своем веб-сайте.

Новые эксперименты в космосе

В последние дни частной миссии в космосе астронавты проведут другие эксперименты. В том числе некоторые из них связаны с укачиванием, а некоторые - с тестированием связи с использованием спутников Starlink компании SpaceX. Астронавты проведут несколько тестов, чтобы проверить пригодность спутников для связи из космоса.

После их завершения все, что останется, — это возвращение в атмосферу - исторически один из самых опасных этапов космического полета.

Вернувшись, астронавты завершат историческую миссию, полную открытий:

Первый частный выход в открытый космос,

Первый частный массовый выход в открытый космос одновременно,

А Менон и Гиллис станут первыми женщинами, когда-либо преодолевавшими такое расстояние от Земли.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в четверг, 12 сентября, миллиардер Джаред Айзекман стал первым в истории непрофессиональным астронавтом, который вышел в открытый космос.

Американский миллиардер стал первым астронавтом-непрофессионалом, который вышел в открытый космос