NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально опасного" астероида размером с небоскреб

📷 Фото

Опубликовано: 16.09.2024 11:24 , Обновлено: 16.09.2024

Потенциально опасный астероид размером с небоскреб приближается к нашей планете. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на предупреждение NASA.

Астероид под названием 2024 ON, как ожидается, пройдет в пределах 980 000 км от поверхности Земли во вторник, 17 сентября. Диаметр 2024 ON составляет от 220 до 480 метров, то есть он может быть почти таким же большим, как небоскребы.

Диаметр 2024 ON может составлять от 220 до 480 метров, что означает, что он может быть почти таким же большим, как Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

Пролетая мимо Земли, он будет двигаться со скоростью 8,8 км в секунду, что примерно в 25 раз превышает скорость звука.

Астероид является «потенциально опасным», но, к счастью, не представляет опасности для нашей планеты и ее жителей.

[info_b]Астероид считается «потенциально опасным», если он приближается к Земле на расстояние 0,05 астрономических единиц (7,5 миллиона км) и превышает 140 метров в диаметре.[/info_b]

Несмотря на то, что в момент сближения астероид находится более чем в два раза дальше, чем Луна, он классифицируется как околоземный объект (ОСЗ) и отслеживается космическим агентством.

[info_b]ОСЗ - это кометы и астероиды, которые под действием гравитационного притяжения близлежащих планет вышли на орбиты, позволяющие им оказаться вблизи Земли.[/info_b]

Кометы, состоящие в основном из водяного льда с вкраплениями пыли, первоначально сформировались в холодной внешней планетарной системе, в то время как большинство каменистых астероидов образовались в более теплой внутренней части Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера».

Научный интерес к кометам и астероидам во многом объясняется тем, что они являются относительно неизменными обломками, оставшимися после процесса формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад».

НАСА включило 2024 ON в число предстоящих сближений на своем онлайн-трекере, где собраны объекты, которые все ближе и ближе приближаются к Земле.

К сожалению, этот астероид будет слишком мал, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом или даже в обычный телескоп.

Астероиды - большие каменные куски, оставшиеся после столкновений в древней Солнечной системе, - движутся на высоких скоростях из-за огромного гравитационного притяжения. Вращаясь вокруг Солнца по «эллиптическим» (вытянутым) орбитам, астероиды также неустойчиво вращаются, кувыркаясь по ходу движения.