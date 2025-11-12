Госстандарт Беларуси пообещал разработать 8 стандартов для искусственного интеллекта. Зачем?

Опубликовано: 12.11.2025 18:15 , Обновлено: 12.11.2025

Председатель Госкомитета по стандартизации Беларуси Елена Моргунова заявила, что ее ведомство планирует заняться написанием стандартов для искусственного интеллекта.

Чиновница напомнила, что в стране по инициативе Минсвязи начали формировать национальный технический комитет, “который будет заниматься вопросами цифровизации и искусственного интеллекта”.

“Планируется разработка примерно восьми стандартов, которые будут, в том числе, включать термины и определения — для того, чтобы четко понимать, с чем и как мы работаем, каким образом искусственный интеллект может нам помочь в дальнейшем развитии”, — заявила глава Госстандарта.

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Напомним, что ранее министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на дебатах в Совбезе ООН потребовал от “коллективного Запада” дать доступ к “выключателю” искусственного интеллекта.

Сам ИИ дипломат назвал “мечом о двух концах”, а западные страны обвинил в возведении “силиконового занавеса” в попытках обеспечить себе военно-экономическое превосходство над другими государствами.

Беларусь потребовала от «коллективного Запада» дать доступ к «выключателю» искусственного интеллекта

А в Академии наук Беларуси ранее рассказали, что гендиректор Объединённого института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов заявил о проблеме с вычислительными ресурсами, необходимыми для создания своей модели искусственного интеллекта.

«Создать её тяжело, потому что требуются значительные вычислительные ресурсы. И это не просто набор компьютеров, а специальный комплекс аппаратных средств, чтобы можно было на высоком уровне обучать языковые модели», — пояснил он.

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