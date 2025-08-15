Когда появится белорусский ChatGPT? В НАН рассказали, что для этого уже есть, а чего нет

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Опубликовано: 15.08.2025 14:51 , Обновлено: 15.08.2025

Создание собственной белорусской языковой модели, аналога ChatGPT, уже необходимо, но для этого требуется решить проблему с вычислительными ресурсами, заявил гендиректор Объединённого института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов.

По его словам, в Беларуси есть сильная научная база — « прекрасная математическая и физическая школа », — которая, как он полагает, позволяет говорить о быстром развитии национальных технологий, включая искусственный интеллект. Однако для обучения сложных языковых моделей он посчитал это недостаточным.

«Её тяжело сделать, потому что требуются значительные вычислительные ресурсы . И не просто так это набор компьютеров, а это должен быть направленный набор специальных аппаратных средств для того, чтобы можно было на высоком уровне обучать языковые модели», — пояснил эксперт.

Сначала — законы, потом — технологии?

Представитель НАН утверждает, что внедрение ИИ в различные сферы, от медицины до госуправления, невозможно без чёткой законодательной базы. Он сравнил ИИ с «чёрным ящиком» и заявил, что никто не может дать гарантий, что заложенные в нём алгоритмы всегда будут работать правильно.

«Кто может дать гарантию, что в той же медицине он будет правильно обращать внимание на наличие каких-то новообразований по результатам анализа данных?» — задался вопросом специалист.

Чтобы минимизировать риски, необходимо сначала их определить, а затем разработать законодательство и технические стандарты. Для этого в институте хотят создать технический комитет «Искусственный интеллект», в который уже, по словам Кругликова, готовы войти более 30 организаций-партнеров.

Концепция развития ИИ

Эксперт рассказал о принятии модельного закона «О технологиях искусственного интеллекта» для стран СНГ. Он разрабатывался с мая 2023 года.

Этот документ, по словам руководителя ОИПИ, рекомендован для использования в национальных законодательствах и позволяет начать разработку белорусской концепции развития ИИ.

«Это будет краткосрочный документ, никто не будет его планировать до 2040-го года. Потому что, как вы видите, технологии развиваются и шагают значительно быстрее, чем успевают люди осознать, что это реально реализуемо», — заключил Кругликов.

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