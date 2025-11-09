Сначала заменит начальство? Глава OpenAI рассказал, кому следует беспокоиться из-за ИИ

Опубликовано: 09.11.2025 17:35 , Обновлено: 09.11.2025

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект в ближайшие годы сможет выполнять большую часть управленческих функций, и допустил, что сам может покинуть пост генерального директора, уступив его алгоритму.

В интервью Альтман отметил, что появление в компании OpenAI подразделений, где до 85% решений будет принимать ИИ, — дело недалекого будущего. «Какое-то небольшое однозначное число лет. Не очень далеко, не очень далеко», — сказал он.

По его словам, ИИ способен взять на себя значительную часть управленческих обязанностей, хотя публичная роль гендиректора пока остается сложной задачей. «Если я могу притворяться политиком, то и ИИ тоже сможет», — с иронией добавил Альтман.

Он также предположил, что вскоре появятся многомиллиардные компании, которыми будут управлять всего «два-три человека и искусственный интеллект». При этом Альтман уточнил, что стал более пессимистично оценивать не потенциал ИИ, а возможности людей: «Я не стал более пессимистично относиться к ИИ — возможно, я стал более пессимистично относиться к людям».

Ранее в подкасте Альтман заявил, что ему было бы «стыдно», если бы его компания не стала первой, где генеральным директором станет искусственный интеллект. На вопрос, что ему делать после ухода, он ответил, что хотел бы стать фермером, отметив, что уже владеет фермой и любит проводить там время.

Кстати, пока Альтман рассуждает о будущем,где ИИ руководит компаниями, в Беларуси тема искусственного интеллекта вышла на уровень государственного обсуждения. На прошедшем в Минске международном форуме «AI4Development: решения для Беларуси» министр связи и информатизации Кирилл Залесский заявил о планах по внедрению ИИ в государственные информационные системы.

«Это позволит повысить эффективность системы и даст точки к “продвижению вперед по всем направлениям экономического развития”», — считает министр, не упомянув, есть ли в планах ведомства сокращения руководящих должностей благодаря ИИ. При этом он отметил, что единой позиции по законодательному регулированию сферы ИИ пока нет, и предложил отраслям самостоятельно продумывать риски и «купировать» их.

«Есть планы по внедрению в госсистемы» — На форуме AI4Development обсудили развитие ИИ в Беларуси