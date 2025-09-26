Беларусь потребовала от "коллективного Запада" дать доступ к "выключателю" искусственного интеллекта

Опубликовано: 26.09.2025 09:42 , Обновлено: 26.09.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на дебатах в Совете безопасности ООН потребовал от "коллективного Запада" дать доступ к "выключателю" искусственного интеллекта (ИИ). Сам ИИ дипломат назвал "мечом о двух концах", а западные страны обвинил в возведении "силиконового занавеса" в попытках обеспечить себе военно-экономическое превосходство над другими государствами.

Выступая на тематических дебатах, Рыженков обвинил “коллективный Запад” в попытках “исключить остальные страны из процессов развития и освоения искусственного интеллекта”.

“По сути, в этой области создаётся новый занавес, на сей раз не идеологический, а технологический, силиконовый, который должен разделить Запад и другой мир (другой мир – это глобальное большинство) и вернуть страны глобального большинства в новый неоколониализм. Убеждены, что это путь в никуда, если не в пропасть для всего человечества”, - заявил дипломат.

Он выказал мнение о том, что для того, чтобы искусственный интеллект служил на благо мира и развития, он должен быть “достоянием для всех стран без исключения”, а его “выключатель” должен всегда оставаться “в руках человека”.

Рыженков озвучил опасения по поводу того, что алгоритмы искусственного интеллекта, которые уже сейчас активно внедряют в системы вооружений, на определённом этапе “станут самостоятельно принимать решения”. В качестве наглядного примера министр упомянул популярный американский научно-фантастический боевик “Терминатор”, в котором система ИИ “Скайнет” решает уничтожить человечество. Чтобы не допустить такого сценария в реальности, Рыженков призвал создать такие условия, чтобы ИИ оставался подконтрольным человеку, а также уделить особое внимание этике искусственного интеллекта.

“Разработка искусственного интеллекта должна быть направлена на улучшение жизни человека и сохранение его достоинства. Это означает, что технологии искусственного интеллекта должны дополнять человеческие способности, а не заменять их полностью. Эта технология не должна дискриминировать человека”, - подчеркнул Рыженков.

Он предостерёг страны от “серьёзных социальных последствий” необдуманного применения ИИ и высказался в поддержку китайской инициативы по созданию всемирной организации сотрудничества в области ИИ, на площадке которой страны могли бы согласовать механизмов общего контроля за процессами развития ИИ.

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