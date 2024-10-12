Головченко призвал ускорить "музеефикацию" древнего Минска до появления нового "мегапроекта"

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Опубликовано: 12.10.2024 14:20 , Обновлено: 12.10.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил место раскопок древнего городища в Минске. Он заявил, что там должен появиться большой музей, который покажет свидетельства существования в 11-м веке настоящего большого и важного города со своей армией, торговлей и управлением.

Глава правительства призвал ускорить сроки подготовки материалов и проведения исследователях работ. «Абсолютно убежден, что музей будет. Ради этого все и затевалось», - подчеркнул премьер.

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“В моем понимании их надо сжимать так, чтобы к моменту завершения строительства нашего мегапроекта — нового исторического национального музея Беларуси — имели и этот объект уже в завершенном виде”, - заявил Роман Головченко, передает издание “Рэспублiка”.

Поэтому глава правительства призвал завершить все подготовительные исследования в 2025 году. “Конечно, раскопки будут продолжаться и все остальное время в каком-то объеме, но финализировать основную массу работы предусматривается в следующем году по той же схеме, как и раньше”, - уточнил премьер.

При этом Роман Головченко заявил, что для него важно доказательство существования в Минске древнего храма. “Таким образом, если этот факт археологи подтвердят, то он станет последней точкой в научном обосновании того, что это был именно крупный город, центр соответствующего княжества того времени либо другого какого-то образования”, - рассказал он археологам свою теорию.

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“На этом и сконцентрируются археологи в следующем году. Но им очень важно уже сейчас переходить к описанию, классификации находок, сопоставлению их с находками на территории нынешнего Минска — Минском замчище. То есть это уже переходит из археологического в большой научно-практический проект, который тоже надо завершить перед тем, как перейти уже полноценно к музеефикации самого этого объекта”, - составил план для учёных глава правительства.

Ранее Telegraf.news писал, что в Национальной академии наук (НАН) Беларуси в субботу, 13 июля, рассказали о “сенсационных открытиях”, которые сделали учёные Института истории на археологическом комплексе на реке Менке, который расположен в деревне Городище Минского района. “Это невероятная конструкция!!!” — поделились эмоциями сами археологи.

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