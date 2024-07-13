"Это невероятная конструкция!!!" - Археологи раскопали 18-метровые укрепления древнего Минска

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Опубликовано: 13.07.2024 14:46 , Обновлено: 13.07.2024

В Национальной академии наук (НАН) Белрауси в субботу, 13 июля, рассказали о "сенсационных открытиях", которые сделали учёные Института истории на археологическом комплексе на реке Менке, который расположен в деревне Городище Минского района. "Это невероятная конструкция!!!" - поделились эмоциями сами археологи.

Как рассказали в НАН, археологам удалось найти ещё один этап (предположительно, второй по счёту) усиления городен, при чём в “качественно другой” технике, нежели предыдущие.

[info_b]Городня — это древняя деревянно-земляная конструкция, часть фортификационного строения. Обычно она состояла из отдельного, замкнутого деревянного сруба, наполненного грунтом или камнями. [/info_b]

Как пояснили археологи, в найденной ими конструкции брёвна фиксировались “крюками” как в верхнем, так и нижнем положении, а затем дополнительно скреплялись нагелями (специальными крепёжными изделия в виде крупного деревянного гвоздя).

“Тем самым мы видим увеличение линии обороны от реки Менка ещё на 6,5 - 7 метров. Уже сейчас общая ширина деревянных оборонительных сооружений Менки составляет около 18 метров”, - рассказали в НАН и назвали эту находку “просто супер открытием” не только для белорусской, но и для всей восточнославянской археологии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в деревне Городище Минского района археологи обнаружили уникальную находку. Во время раскопок историки натолкнулись на бревно XX столетия — часть замковой стены, которое было выполнено в форме дракона. По словам специалистов, это настоящая сенсация, ведь ранее на территории Беларуси ничего подобного не находили.

«Это сенсация» — На раскопках под Минском нашли дракона