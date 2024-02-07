Ученые пересчитали возраст Минска. Насколько оказался старше?

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Опубликовано: 07.02.2024 15:31 , Обновлено: 07.02.2024

Ученые из института истории НАН Беларуси провели радиоуглеродный анализ дерева из валов на раскопках Минского замчища на берегу реки Менки и поделились первыми результатами. В инстаграме музея «Стары Менск» объявили, что эти результаты могут изменить общепринятое представление о возрасте белоруской столицы: вероятно, Минск старше, чем думали.

Для анализа дерева из валов на городище ученые использовали стену, которая находится в основе вала замчища, и деревянный настил между валами, рассказали в инстаграме музея. Возраст первой определили в пределах от 750 до 991 года, второй – между 1323 и 1446 годами. Напомним, что, по одной из официальных версий, древний Минск берет свое начало как раз на берегу реки Менки, которая находится в 7 км от кольцевой.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C21xOtGIYu6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Сядзіба-замак Стары Менск (@starymensk.by) [/link]

Так вот, если верить источнику, «при любом раскладе» Минску минимум 1033 года, максимум – 1274. При определении возраста города берется усредненное значение. Это значит, что, предположительно, Минску может быть около 1150 лет. Напомним, в 2023 году Минск отпраздновал 956-летие. То есть, разница может оказаться почти в 200 лет.

Кроме того, «Стары Менск» рассказал, что в прошлом году между срубами нашли монету, возраст которой близится к 1250 годам. Исследования будут продолжены, добавили в инстаграме, и пообещали «волнительные ожидания от грядущих открытий».

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