"Начинают понемногу появляться" – Белорусы пожаловались на сухие леса, где растут "только лисички". А где массово пошли боровики?

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Опубликовано: 27.06.2024 12:55 , Обновлено: 27.06.2024

Грибники пожаловались на то, что с приходом летней жары в белорусских лесах к концу июня можно встретить "только лисички". Некоторые любители "тихой охоты" посоветовали "ждать дождей и снижения температуры", настаивая на том, что "в такую жару гриб не растет". Однако, фото- и видеоотчёты заядлых грибников говорят об обратном. Причём делятся пользователи соцсетей не только полными корзинками лисичек, но и подосиновиков и даже сосновых боровиков. Посмотрели, где "начинают понемногу появляться" благородные белые.

“Не езжайте за грибами пока нет дождя, все дико сухо!”, - категорично заявил один из участников тематического чата белорусских грибников после очередной поездки в лес в Логойский район Минской области и его слова подтвердили как участники обсуждения, так и пользователи других соцсетей.

“Не знаю каким чудом растут грибы, лес очень сухой”, - поделилась обстановкой другая любительница “тихой охоты” из Бобруйска.

В свою очередь участники тематической группы “Грибы: Грибные войска Беларуси” в соцсети “ВКонтакте” из Березы Брестской области отметили не самую благоприятную обстановку в лесу для грибов. Тем не менее, даже в условиях жары уйти из леса с абсолютно пустой корзинкой, судя по выложенным после прогулки по лесу фотографиям, не грозит.

Впрочем, если с грибами, которые относят к разряду “благородных” всё достаточно грустно и их в лесах ” практически нет”, то любители лисичек могут быть спокойны - этих грибов, по словам интернет-пользователей, “достаточно много”. Настолько, что фотографиями полных корзинок лисичек уже никого не удивить и их на странице обсуждений стали выкладывать всё реже.

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А вот пользователь из Смолевичского района привлёк внимание одногруппников фотографиями целой корзинки сосновых боровиков , которые неожиданно пошли к концу июня, хотя самым активным периодом плодоношения этого вида считается конец августа-сентябрь-октябрь.

“Целью были подосиновики, но неожиданно нарвался на боровики! Очень удивила их массовость в июне месяце. Этот год приносит всё больше и больше сюрпризов!”, - с восторгом написал грибник, которому улыбнулась удача в эти засушливые дни.

Фотографиями с полными корзинками подосиновиков поделились грибники, побывавшие на Борисовсом полигоне. Впрочем, и они посетовали на жару и недостаток дождей, а также на то, что “грибы 50/50 с жильцами”.

А вот популярный “грибной” блогер Александр Горбацевич, который выкладывает свои видео в TikTok под ником skyforest1 и организует грибные туры по белорусским лесам, в очередном своём видео заявил, что “грибы в лесу есть”, причём “на любой вкус” и показал целый ковер из грибов.

Ранее Telegraf.news сообщил, что на ближайшие два дня — 27 и 28 июня - синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды для всей территории Беларуси. По их прогнозам, в отдельных районах воздух прогреется до +33°C.

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