Как за 15 минут сделать вкуснейший паштет из лисичек? Опробовали простой и оригинальный рецепт

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Опубликовано: 20.08.2023 14:26 , Обновлено: 21.10.2023

Если это лето оказалось для вас "урожайным" на лисички и вы вдоволь наелись их в жареном, тушеном и вареном виде, предлагаем попробовать оригинальный рецепт паштета. На приготовление этой закуски уйдёт не больше 15 минут, а само блюдо по праву можно отнести к разряду изысканных, способных порадовать вкусовые рецепторы даже избалованных гурманов.

Автором рецепта оригинального паштета из лисичек является российская блогерша Катерина Лебедева, специализирующаяся на дикоросах и часто удивляющая своих подписчиков неожиданными вкусовыми сочетаниями и кулинарными экспериментами. Автор честно предупредила, что данный паштет - не из диетических, поскольку в его основе, помимо самих грибов, лежит ещё и сливочное масло.

Однако, его удивительный вкус стоит того, чтобы выделить на бутерброд с таким лисичковым паштетом заветные калории из суточной нормы. Тем более, что возиться с ним не придётся - рецепт очень простой - мы проверили это на собственном опыте.

Ингредиенты :

100 гр сливочное масло,

200 гр лисичек,

3 зубчика чеснока,

1/2 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки молотого перца,

1 столовая ложка томатной пасты,

1 чайная ложка тимьяна или орегано,

1 столовая ложка яблочного 6% уксуса

Как приготовить паштет из лисичек?

Фото: Telegraf.news

Для начала лисички нужно тщательно вымыть. Ранее Телеграф рассказывал, как это сделать быстро и не прилагая особых усилий:

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После этого грибы следует мелко нарезать. На сковороде растопить сливочное масло и отправить туда лисички. Жарить всего 5 минут на среднем огне.

После того, как лисички дадут сок, к ним следует добавить соль, пряности, чеснок, томатную пасту - перемешать и ещё 5 минут томить на маленьком огне под крышкой.

Затем следует переложить грибную массу в глубокую миску, добавить уксус и пробить блендером до однородного состояния. Получится вот такая масса насыщенного оранжевого цвета (с приятным грибным ароматом, который неспособны передать фотографии!), которую автор советует охладить до комнатной температуры и сразу подавать к столу.

Фото: Telegraf.news

Если оправить паштет в холодильник на ночь, он застынет в твердоватую лисичковую массу, по консистенции напоминающую сливочное масло. Наш собственный опыт показал, что оно прекрасно намазывается на хлеб (можно предположить, что степень твердости паштета будет во многом зависеть от качества самого масла, взятого за основу).

По словам Катерины Лебедевой, эту грибную массу можно также использовать в качестве соуса - если положить кусочек такого паштета на горячую картошку, он растает и превратит обычный картофель в изысканное блюдо.

Вот как паштет говорит сама автор рецепта:

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CwD_klHsI2p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Катерина Лебедева (@vrednaja_eda) [/link]

От себя добавим, что можно смело удваивать количество ингредиентов, указанных в исходном рецепте - в большой семье баночка паштета уйдёт за один присест, а родные наверняка отправят хозяйку за добавкой.

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