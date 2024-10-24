Можно ли оставить стиралку включенной и выйти из дома? Об этом должен знать каждый

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Опубликовано: 24.10.2024 09:38 , Обновлено: 24.10.2024

Загрузить бельё, добавить моющее средство и запустить соответствующий режим стирки. Дальше стиральная машина выполнит свою работу сама и участие её владельца в процессе не требуется. Это отличная возможность отправиться по своим делам вне дома. Кажется, что присутствие при работе этого бытового прибора не обязательно. Но так ди это безопасно на самом деле?

На вопрос, можно ли оставить работающую стиральную машину без присмотра, можно услышать два противоположных мнения. Одни люди долгие годы практикуют оставление работающей стиральной машины в одиночестве и утверждают, что ничего не произошло. Другие же никогда не выходят из дома, если не стирают белье. Кто же прав?

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Почему лучше не уходить из дома во время стирки?

Хотя аварии и поломки с работающей стиральной машиной случаются редко, полностью исключить риск нельзя. Неважно, новое устройство на гарантии или проверенное и безупречно работающее уже много лет. На самом деле угроза может исходить даже не от самой стиральной машины, а, например, от электро- или водопроводной системы.

Так, если вы оставляете стиральную машину работающей, а сами уходите из дома, это может привести к серьезным последствиям, таким как:

Затопление. Стиральная машина может сломаться, шланг дать течь, или возникнуть другие неисправности, которые приведут к затоплению вашей квартиры или дома, а также квартир соседей снизу.

Стиральная машина может сломаться, шланг дать течь, или возникнуть другие неисправности, которые приведут к затоплению вашей квартиры или дома, а также квартир соседей снизу. Пожар. Короткое замыкание или перегрев могут стать причиной возгорания.

Короткое замыкание или перегрев могут стать причиной возгорания. Повреждение стиральной машины. Длительная работа без присмотра может привести к преждевременному износу деталей и выходу машины из строя.

Нужно осознавать, что дома в любой момент может что-то сломаться, хотя это и происходит нечасто. Для своей безопасности и спокойствия лучше не оставлять стиральную машину включенной, когда выходите из дома , особенно если знаете, что вас долго не будет. Ведь, как говорят многие эксперты, даже самая надежная техника может выйти из строя в любой момент.

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Стоит спланировать свой день так, чтобы стирать бельё, находясь дома. Тогда в случае сбоя вы сможете быстро отреагировать, что зачастую позволяет существенно снизить ущерб и затраты.

Если задаться целью и “прошерстить” интернет-форумы, можно встретить множество историй о наводнениях или даже узнать о случаях возгорания стиральной машины в момент, когда владелец ушёл в магазин за покупками. Едва ли герои этих происшествий полагали, что это может с ними случиться, но это происходило. Причём такие случаи не были единичными.

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