Белоруска пожаловалась, что ее стиралку "тошнит" пеной от порошка. Вот одна хитрость, которая избавит от проблемы

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Опубликовано: 11.09.2024 12:32 , Обновлено: 11.09.2024

Белоруска поделилась в TikTok видео, где описала и показала неприятную проблему со стиральной машиной. По словам женщины, отсек для порошка постоянно "извергает" пену каждый раз, когда она стирает определенное детское постельное белье. В комментариях рассказали о хитрости, которая поможет избавиться от "пенной болезни" и сэкономит нервы многим".

“Я уже не знаю, что делать. Вот такая картина постоянно именно с детским постельным бельем. […] Что делать?”, — рассказала автор ролика и показала “прущую” из отсека стиральной машины пену во время стирки.

Женщина утверждает, что все остальное машинка стирает хорошо, а капсулы для стирки она использует “малюсенькие”.

“Ее тошнит”, — в шутку назвал такое явление один из пользователей в комментариях.

Другие отметили, что обычно стиральные машины “извергают” пену из-за синтетических тканей. Однако, по словам белоруски, белье — 100% хлопок.

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Кто-то сказал, что капсулу прокалывает иголкой и “чуть” выдавливает, а не использует всю.

Еще несколько комментаторов поделились своей эффективной хитростью при такой проблеме. По их словам, чтобы “погасить” пену, нужно обязательно налить в отсек ополаскиватель.

“Я так делаю и пена оседает. Проверено, действует”, — утверждает одна из пользовательниц.

Другая добавила: “Если полезла в процессе — прямо во время стирки залить кондиционер, и чуть воды пролить, чтобы он попал в барабан — и пена осядет”.

Ранее Telegraf.news писал, что ничто не добавляет столько элегантности и свежести спальне, сколько белоснежное постельное белье. Тем не менее поддержание его в идеальной чистоте может быть сложной задачей. Простыня, наволочки и пододеяльник ежедневно подвергаются воздействию пота, пыли и даже косметических средств, что в скором времени приводит к пожелтению и тусклости. К счастью, есть несколько проверенных способов, которые помогут вам постирать постельное белье так, чтобы оно всегда выглядело свежим и белоснежным, как после химчистки.

Эти 4 продукта сделают постельное бельё белоснежным, как после химчистки. Что добавить во время стирки?