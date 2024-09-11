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Белоруска пожаловалась, что ее стиралку "тошнит" пеной от порошка. Вот одна хитрость, которая избавит от проблемы

Белоруска пожаловалась, что ее стиралку "тошнит" пеной от порошка. Вот одна хитрость, которая избавит от проблемы
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Белоруска поделилась в TikTok видео, где описала и показала неприятную проблему со стиральной машиной. По словам женщины, отсек для порошка постоянно "извергает" пену каждый раз, когда она стирает определенное детское постельное белье. В комментариях рассказали о хитрости, которая поможет избавиться от "пенной болезни" и сэкономит нервы многим".

“Я уже не знаю, что делать. Вот такая картина постоянно именно с детским постельным бельем. […] Что делать?”, — рассказала автор ролика и показала “прущую” из отсека стиральной машины пену во время стирки.

Женщина утверждает, что все остальное машинка стирает хорошо, а капсулы для стирки она использует “малюсенькие”.

“Ее тошнит”, — в шутку назвал такое явление один из пользователей в комментариях.

Другие отметили, что обычно стиральные машины “извергают” пену из-за синтетических тканей. Однако, по словам белоруски, белье — 100% хлопок.

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Кто-то сказал, что капсулу прокалывает иголкой и “чуть” выдавливает, а не использует всю.

Еще несколько комментаторов поделились своей эффективной хитростью при такой проблеме. По их словам, чтобы “погасить” пену, нужно обязательно налить в отсек ополаскиватель.

“Я так делаю и пена оседает. Проверено, действует”, — утверждает одна из пользовательниц.

Другая добавила: “Если полезла в процессе — прямо во время стирки залить кондиционер, и чуть воды пролить, чтобы он попал в барабан — и пена осядет”.

Ранее Telegraf.news писал, что ничто не добавляет столько элегантности и свежести спальне, сколько белоснежное постельное белье. Тем не менее поддержание его в идеальной чистоте может быть сложной задачей. Простыня, наволочки и пододеяльник ежедневно подвергаются воздействию пота, пыли и даже косметических средств, что в скором времени приводит к пожелтению и тусклости. К счастью, есть несколько проверенных способов, которые помогут вам постирать постельное белье так, чтобы оно всегда выглядело свежим и белоснежным, как после химчистки.

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