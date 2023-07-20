«Могу вытащить и заново поставить» - В Сети белорусам стали продавать... пломбы для зубов! Почем?

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Опубликовано: 20.07.2023 18:20 , Обновлено: 20.07.2023

В интернет-магазинах стали продавать временные зубные пломбы, которые, как уверяют продавцы, можно в течение нескольких минут поставить самому в домашних условиях.

В частности, купить их можно на «Вайлдберриз» и, как уверяют продавцы, пломбу можно самому слепить и поставить. Уточняется, что это временное решение, которое не заменит посещения стоматолога.

Продавец уверяет, что пломба сделана из «натуральных материалов на основе смолы, нетоксичная, безвкусная и экологически чистая».

В инструкции говорится, что установить такую пломбу можно дома самому, и на это уйдет всего пару минут, а носить такую пломбу можно до полугода.

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Если верить отзывам белорусов, уже купивших этот товар, то действительно, на какое-то время это будет временным решением проблемы.

“Ну, штош) - получилось с первого раза, довольно не плохо”, - написал один покупатель.

“Могу сама вытащить и заново поставить”, - хвастается другая.

“Товар отличный. Я брала для маскировки передних зубов. Пишут, что вываливаются. Могу сказать одно, пробовала слепить полностью один зуб, да держится плоховато. А вот заделала дырочки, держится отлично”, - еще один из отзывов.

Средняя оценка товаров, по отзывам пользователей, 4,1 (из 5).

На белорусском сайте «Вайлдберриз» такая пломба 20 июля стоила 14,87 рубля.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Wildberries начал сразу брать деньги за товар, но не у всех:

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