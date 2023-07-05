Белпочта решила запустить конкурента российским Wildberries и Ozon. Что известно?

Опубликовано: 05.07.2023 10:02 , Обновлено: 05.07.2023

Государственное предприятие "Белпочта" объявило о скором запуске торговой площадки по примеру российских Wildberries и Ozon. На ней, в планах, старт продаж разных продавцов, а не самой "Белпочты". Ведь собственный интернет-магазин у предприятия есть уже давно.

Гендиректор «Белпочты» Светлана Юркевич заявила в комментарии изданию Office Life, что рассчитывает на успех, так как у предприятия есть 2400 пунктов выдачи товаров (почтовых отделений) по всей Беларуси. Плюс “Белпочта” планирует отправлять товары в более, чем 40 стран по всему миру.

Гендиректор пообещала, что на торговой площадке “Белпочты” у каждого продавца будет свой личный кабинет, где тот сможет добавлять товары, регистрировать заказы и отправку посылок покупателям.

“В личном кабинете продавцы смогут автоматически оформить необходимый пакет документов для доставки, затем заказы упаковываются продавцами и передаются для доставки”, — поделилась Светлана Юркевич нехитрой логикой работы планируемого белорусского госконкурента российских гигантов онлайн-ритейла.

Новый интернет-гипер от “Белпочты” и будет выглядеть как уже существующий интернет-магазин предприятия (посмотреть можно [link href=“https://shop.belpost.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link]). Для продавцов будет предложен вариант торговли, когда товары не надо заранее завозить и хранить на складах “Белпочты”. Это упростит ведение дел для “Белпочты”, но скорость доставки заказов покупателям может быть ниже, чем у Wildberries и Ozon.

Впрочем, наличие готовых пунктов доставки - это даже не полдела. Простых покупателей интересует широкий ассортимент и цены, удобство поиска и процедуры заказа покупки. Сможет ли “Белпочта” приманить к себе достаточное количество продавцов с адекватными ценником на товары, а ещё создать действительно удобную торговую площадку - покажет время.

Также неясно, будет ли “Белпочта” пользоваться своим положением для конкуренции с Wildberries и Ozon в плане доступности своих почтовых отделений для доставки их товаров.

А пока же собственный интернет-магазин “Белпочты” (там продажу осуществляет само госпредприятие) объявил о расширении ассортимента. Теперь там можно заказать не только почтовую продукцию, канцелярию, одежду и бытовую химию, но и продукты питания. Причем доставить товары “Белпочта” может не только домой, но и в офис. Посмотрели, чем работникам офисов предлагают закупиться прямо на рабочем месте, и узнали, сколько стоит доставка.

Белпочта запустила онлайн-продажу продуктов. Что предлагает?

Ранее Телеграф сообщил, что российский интернет-мегамаркет Wildberries перестал снимать деньги с тех банковских карт, которые белорусские пользователи удалили из личного кабинета. По крайней мере, так в компании заявили Национальному центру защиты персональных данных.

Wildberries перестал списывать деньги с удаленных карт белорусов