Грибник показал вид лисички, который "не видели в Беларуси 50 лет". Комментаторы не согласились

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Опубликовано: 14.07.2025 10:51 , Обновлено: 12.08.2025

Профессиональный грибник Александр Горбацевич на днях показал один из видов лисичек, который, по его словам, встречается в Беларуси крайне редко. Специалист назвал его "грибным рубином" - за специфическую окраску и ценную редкость. Однако с последним комментаторы под видео в TikTok не согласились.

“Нам попался редкий вид лисички, который в Беларуси не видели 50 лет. Это 10-й вид лисички, который живет у нас в Беларуси, - лисичка киноварно-красная”, - рассказал Горбацевич в своём свежем видео и продемонстрировал, как выглядит гриб, который он назвал “редчайшей, уникальной находкой”.

[info_b]Лисичка киноварно-красная (латинское название Cantharellus cinnabarinus) — съедобный гриб семейства Лисичковые (Cantharellaceae). Для симбиоза выбирает, как правило, дубы. Встречается в лесах, плодоносит большими группами на почве. Широко распространён на востоке Северной Америки.[/info_b]

Горбацевич продемонстрировал для сравнения три вида лисичек, которые заметно отличаются друг от друга по оттенку - от светло-оранжевого до розоватого. Cantharellus cinnabarinus имеет именно такой, розоватый оттенок.

“Камера не совсем передает розовый оттенок, но вживую прям максимально розового цвета”, - заверил специалист.

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По словам Горбацевича, в гербарии Академии наук, в котором собраны в сушеном виде грибы всех видов, которые когда-либо находили в Беларуси, экземпляры лисички киноварно-расной датируются 1960-80-ми годами, то есть им уже более 50 лет.

“Сотрудники Академии наук, которые ежегодно выезжают в леса, обновляют вот это все, им они не попадались. Я много нахожусь в лесах, десятки лет, и я это вижу в первый раз”, - рассказал заядлый грибник.

Заведующая лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук (НАН) Татьяна Шабашова назвала этот гриб “очень интересным и редким видом”. Однако там предположили, что речь всё же идёт о другом виде - Craterellus ianthinoxanthus, лисичке жёлто-фиолетовой. Точно определить вид можно только по спорам, а представленный учёным экземпляр был слишком молодым для анализа, поэтому Горбацевич пообещал вернуться позднее с новым образцом.

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Между тем, зрители в TikTok выказали сомнение в уникальной редкости найденного гриба. По словам некоторых комментаторов, они порой встречают подобные экземпляры в местных лесах.

“В прошлом году пару таких находила”, - написала одна зрительница.

“Это не редкость - на Полесье по пожарам море таких”, - написала другая.

“Совершенно нередкий вид”, - категорично завил третий комментатор.

Впрочем, следует отметить, что неспециалисту определить, к какому именно виду принадлежит найденная лисичка, бывает непросто, ведь некоторые из них визуально отличаются лишь оттенком окраски. Если даже у учёных из НАН возникают трудности с точной классификацией, ждать этого от рядовых грибников точно не стоит. Впрочем, некоторые комментаторы уверены, что в их лесах “полно” таких редкостей.

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“Я тоже знаю, где они каждый год растут в одном и том же месте”, - заявил один из них.

“Местами проскакивают - не очень часто, но есть, - заявил другой, не столь категорично, и даже указал приблизительную локацию. - Свислочский район, лес по-местному называется Смуга”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что за срыв некоторых видов лисичек в Беларуси можно получить штраф, поскольку они включены в Красную книгу страны. Этой весной её обновили и под запрет попал ещё один вид.

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