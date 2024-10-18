"Меня выгуливают" — Девушка рассказала, почему ходит на четвереньках, есть собачью еду и спит в клетке

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Опубликовано: 18.10.2024 13:14 , Обновлено: 18.10.2024

Американская звезда социальных сетей, известная под ником Meow ("Мяу"), удивляет тысячи людей тем, что живет как собака. Она объяснила, почему ходит на четвереньках, спит в клетке и зачем ее выгуливают несколько мужчин-"дрессировщиков".

Девушка рассказала о своей «собачьей» жизни в эфире шоу «The Kyle & Jackie O Show».

«Меня зовут Мяу [Meow], как кошек, но я собака», - сказала розоволосая девушка австралийскому радиоведущему.

На шоу девушка заявила, что она далматинец, поэтому ходит и бегает на четвереньках. Кроме того, Мяу утверждает, что спит в клетке, ест собачьи лакомства. и что ее выгуливают “дрессировщики”.

Она добавила, что сон в собачьей позволяет ей чувствовать себя в полной безопасности.

«У меня есть одеяла и подушки пастельных тонов. Когда я сплю в замкнутом пространстве, я не знаю, то ли это помогает мне чувствовать себя в безопасности от окружающего мира, то ли это помогает мне чувствовать, что мир в безопасности от меня. Но это очень удобно», - поделилась девушка.

[info_b]Первоначально Meow Dalyn — стримерша на Twitch с более чем 15 000 подписчиков. Она в основном была известна своими трансляциями Just Chatting и игровыми трансляциями, где играла в такие игры, как Fortnite и Neopets. Позже она стало известной тем, что играет в ролевую игру в качестве собаки по имени Meow во всех возможных смыслах, от ее манер до ее внешнего вида, щеголяя поддельным хвостом, ушами и собачьим макияжем.

Она была популярна в TikTok, прежде чем ее забанили. Теперь она в основном на Twitch и Instagram, где она делает все, что вы могли бы ожидать от собаки.

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Мяу также заявила, что почувствовала себя “взрослой независимой женщиной”, когда начала жить по-собачьи. Она добавила, что с детства хотела быть собакой.

«Удивление, которое возникает, когда ты играешь и просто очарован жизнью вокруг тебя, просто фантастическое», - улыбнулась она и добавила, что такая жизнь принесла ей счастье.

«Я могу сама зарабатывать деньги, платить за квартиру и делать все, что захочу. А я хотела быть собакой», - рассказала она о своей жизни мечты.

На вопрос ведущих, есть ли у нее вторая половина, Мяу ответила, что нет. У нее есть несколько мужчин-дрессировщиков, которые “заботятся о ней, водят на прогулки и кормят”. Она уточнила, что отношения с кураторами не носят сексуального характера.

«Мои кураторы - это как дрессировщики. Они кормят меня, выгуливают, мы занимаемся спортом, что является одним из моих любимых занятий, потому что тогда я получаю лакомства», - поделилась она.

В целом похоже, что девушка — квадроберша. Подобных людей стали встречаться в Беларуси в июне 2024 года.

[info_b]Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором как дети, так и взрослые перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Во время занятий принято использовать маски и накладные хвосты собственного производства.[/info_b]

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Когда квадроберам в Беларуси грозят штрафы?

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Витебского облисполкома рассказали, когда занятие квадробингом может привести к административной и уголовной ответственности. В ведомстве отметили, что такое увлечение, “в целом, не несет какого-либо правонарушения или преступления”. Но есть нюансы.

Так, по словам правоохранителей, квадроберы могут получить «административку» за мелкое хулиганство при нарушении общественного порядка: к примеру, если будут разбрасывать мусор, залезать на припаркованные машины, «навязчиво приставать» к людям.

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К слову, педагог-психолог минской средней школы №180 Даниил Федорчик рассказал, когда спецкомиссия может “прийти в семью”, где есть дети-квадроберы.

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