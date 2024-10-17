«Придём в семью» - На ГосТВ рассказали, могут ли в Беларуси поставить на учёт родителей квадроберов

Опубликовано: 17.10.2024 08:21 , Обновлено: 17.10.2024

Могут ли в Беларуси поставить семью на учет как находящуюся в социально-опасном положении (СОП), если родители позволяют детям заниматься квадробингом? Этот вопрос подняли в эфире одного из государственных телеканалов. Педагог-психолог минской средней школы №180 Даниил Федорчик рассказал, когда спецкомиссия может "придти в семью", где есть дети-квадроберы.

[info_b]Квадробика на сегодняшний день превратилась в настоящую молодёжную субкультуру: дети и подростки надевают маски и искусственные хвосты животных, опускаются на четвереньки и начинают имитировать поведение животных. Кто-то ограничивается выполнением акробатических трюков при помощи рук и ног, но некоторые выходят за рамки общепринятых и социально-одобряемых норм поведения. Как показывают многочисленные видеоролики, которые активно распространяет сама же молодёжь в соцсетях, стремяся подражать животным буквально во всём, некоторые “собачки” могут облаять прохожих, “котики” — попытаться поцарапать друг друга и тому подобное.[/info_b]

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Даниил Федорчик рассказал, что регулярно проводит беседы, в том числе, с квадроберами из числа учеников школы, в которой он работает.

“Если вы узнаете, что мать в школу водить ребёнка на поводке, вы заведёте дело по системе СОП?” - задал психологу вопрос ведущий ток-шоу. На что тот ответил, что в таком случае может быть начато “социальное расследование” с привлечением педагога-психолога, социального педагога школы, классного руководителя, завуча по воспитательной работе.

“Для начала мы придём в семью”, - пообещал педагог.

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Таким образом, по словам представителя школы, занятие квадробикой вполне может стать “поводом для жёсткого разбирательства”.

В свою очередь депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов заявил, что взрослые обязаны строго контролировать, “чем занимается их ребёнок”, чтобы детское увлечение “не переросло в какую-то зависимость”. По его словам, правоохранительные органы также должны “работать на профилактику”, не дожидаясь пока молодёжная субкультура превратится в “проблему для общества”.

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