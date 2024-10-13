В милиции рассказали белорусам, когда квадроберам грозит штраф до 1200 рублей, а когда - "уголовка"

Опубликовано: 13.10.2024 13:18 , Обновлено: 13.10.2024

В УВД Витебского облисполкома рассказали, когда занятие квадробингом может привести к административной и уголовной ответственности. В ведомстве отметили, что такое увлечение, "в целом, не несет какого-либо правонарушения или преступления". Но есть нюансы.

Так, по словам правоохранителей, квадроберы могут получить “административку” за мелкое хулиганство при нарушении общественного порядка: к примеру, если будут разбрасывать мусор, залезать на припаркованные машины, “навязчиво приставать” к людям.

[info_b]Статья 19.1 “Мелкое хулиганство” КоАП Беларуси предусматривает штраф в размере от 2 до 30 базовых величин (от 80 до 1200 рублей), или общественные работы, или административный арест. Как отметили в милиции, ответственность по этой статье наступает с 14 лет. [/info_b]

“Кроме того, “квадроберы” могут быть привлечены к уголовной ответственности, если после их действий остаются повреждения на имуществе граждан”, - продолжили в УВД Витебщины. К этим повреждениям можно отнести царапины и вмятины на авто, а также телесные повреждения человека, привели пример правоохранители.

Если нарушитель не достиг возраста привлечения к административной ответственности, то штраф до 10 базовых (до 400 рублей) могут получить родители за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 10.3 КоАП).

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Объясним для тех, кому еще не приходилось сталкиваться с квадроберами. Это те самые люди (преимущественно дети и подростки), которые надевают маски и искусственные хвосты животных, опускаются на четвереньки и начинают имитировать поведение животных.

Кто-то ограничивается выполнением акробатических трюков при помощи рук и ног, а кто-то стремится подражать животным буквально во всем. Как показывают видеоролики, которые активно распространяет сама же молодежь в соцсетях, такие «собачки» могут облаять прохожих, «котики» — попытаться поцарапать друг друга и тому подобное.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси на маркетплейсах начали продавать корм “для истинных квадроберов”. Так, на одной площадке за упаковку в 200 г просят почти 11 рублей, на другой за пачку в 600 г — 33 рубля.

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