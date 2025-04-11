"Меня чуть не вырвало" - Минчанка отказалась купить колбасу из-за продавца. Подписчики предложили варианты

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Опубликовано: 11.04.2025 15:55 , Обновлено: 11.04.2025

Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором рассказала, как отказалась купить колбасу в одном магазине после увиденного на руках продавца. И нет, дело не в перчатках. Комментаторы подсказали варианты решения проблемы.

“Хотела купить колбасу, на островках в “Евроопте” нарезают. Но я не смогла ее купить, потому что, когда показала на колбасу и продавец собирался мне уже ее резать, я увидела грязь под ногтями. Меня чуть не вырвало”, - поделилась автор видео.

Она попросила комментаторов сказать, есть ли у них “такого рода брезгливость”.

“Покупайте у того продавца, у которой ногти нарощенные… Ничего под ними не видно”, - посоветовала одна комментаторша.

“В таком случае лучше вообще колбаску не покупать, чтобы не брезговать. Лучше сами сделайте в перчатках”, - считает другая.

Третья пригласила поработать в магазине продавцом: “Хочу предложить поработать в отделе, всегда вакансия свободна и ждет вас!”

Но другие комментаторы поняли автора видео: “Я однажды хотела фарш купить на развес, но когда увидела, что у парня, который его перекручивал, руки по локоть волосатые, да еще и без перчаток, все, тут же передумала!”

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“Надо было написать жалобу, пусть следят за своими продавцами. Вы не одна такая”, - поддержала пользовательница TikTok.

Кто-то предложил покупать целую палку колбасы: “Никаких проблем, сами нарежете себе, сколько хотите, и чистыми руками”. К слову, в одном из комментариев автор ролика сказала, что у этого продавца “на одной руке была перчатка только, и то прозрачная, на двух руках были ногти с грязью”.

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“Поверьте, если вы будете знать все, что происходит с продуктами, вы кушать вообще не будете”, - считает одна комментаторша. “По-моему, это не брезгливость, а нормальное отношение к себе и своему здоровью”, - поделилась мнением другая.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал “колбасу с телятиной” Гродненского мясокомбината, в составе которой найти эту телятину было непросто. Комментаторы принялись изучать состав продукта.

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