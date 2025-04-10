"Только следы телятины" - Белорус пожаловался на гродненскую колбасу. Подписчики изучили состав

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Опубликовано: 10.04.2025 18:47 , Обновлено: 10.04.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал "колбасу с телятиной" Гродненского мясокомбината, в составе которой найти эту телятину было непросто. Комментаторы принялись изучать состав продукта.

“Читаем состав: свинина, вода, мясо цыплят, соль… А где ж телятина? А вот она”, - нашел автор ролика. Телятина находилась на 9-й строчке текста с составом колбасы. А там, как известно, сначала пишут то, чего больше всего в продукте, и так по убыванию.

В подписи к видео автор заявил, что таким образом производители хотят обмануть покупателей, “и у них это получается”. Цена этой колбасы, со слов мужчины, - почти 12 рублей за кило.

“С телятиной - это не значит “из телятины”, - считает один комментатор.

“Лет 10 назад продукция этого комбината была действительно вкусной, сейчас - полное разочарование”, - поделилась другая пользовательница TikTok. Кто-то же написал о “следах телятины” в этой колбасе: “Только следы телятины, раз есть следы, значит, где-то рядом проходила”.

Еще один юзер увидел описку в составе: “Там описка! Не с телятиной, а с Е-лятиной” (намек на количество пищевых добавок).

“А вы видели где-нибудь стада телят в Беларуси, чтобы прокормить всю страну и на экспорт? Лично я ни разу не встречал”, - задался вопросом комментатор.

“В Беларуси все только натуральное!!!” - высказал мнение другой пользователь.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали видео с презентации изделий Волковысского мясокомбината, в частности колбасы из мяса лося. У комментаторов возникли вопросы к продукту: интересовало и происхождение мяса, и цена. Белорусы поспорили, где же берут лосей для колбасы.

«Откуда мясо?» — Колбаса из лося вызвала споры среди белорусов. Сколько стоит?