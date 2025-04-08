"Откуда мясо?" - Колбаса из лося вызвала споры среди белорусов. Сколько стоит?

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Опубликовано: 08.04.2025 16:47 , Обновлено: 08.04.2025

В TikTok опубликовали видео с презентации изделий Волковысского мясокомбината, в частности колбасы из мяса лося. У комментаторов возникли вопросы к продукту: интересовало и происхождение мяса, и цена. Белорусы поспорили, где же берут лосей для колбасы.

На сайте предприятия этот товар [link href=“https://volmk.by/news/company/4699/” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link] сыровяленым рубленым продуктом из мяса лося “Егерский с можжевельником”. В составе - “отборное мясо лося” с перцем, кориандром, чесноком и можжевельником.

Со слов девушки, которая презентовала колбасу, палочка стоит 15 рублей. В интернет-магазинах белорусских торговых сетей мы ее не нашли.

“Где лосей столько набрать, чтоб выпускать колбасу?” - спросил один комментатор. Ему ответил другой: “Это те, которые были сбиты машиной”.

Но третья пользовательница TikTok возразила: “Не беспокойтесь, лосем там и не пахнет”. Откуда она знает, как пахнет мясо лося, не уточнила. “Есть много частных охот. хозяйств… И люди занимаются забоем”, - пояснил еще один юзер.

“А за что 15 р.? Кило мясо 15 р. стоит, кило”, - спросил комментатор. С ним поспорили: “В каком магазине? Говядина, нашпигованная водой, стоит 20 р.!”

Кто-то утверждал, что в “магазине эта колбаса стоит 75 рублей”. “Откуда мясо лося?” - поинтересовался один пользователь TikTok.

“Врут. Покупал недавно. После лося в составе идет говядина. И не 300 грамм в упаковке, а 180”, - написал другой. Третья комментаторша захотела попробовать мясо бобра: “А из бобров есть у вас колбаса?”

Ранее Telegraf.news писал, что минский фудблогер решил попробовать новинку от производителя “Бабушкина крынка” — сливочно-карамельный сыр, изготовленный, как сказано на сайте фабрики, по “норвежской технологии”. Лакомство недешевое, но, со слов блогера, это “самый необычный сыр”. Впрочем, некоторые комментаторы усомнились в качестве продукта.

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