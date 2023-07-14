Любите все новое? Вот 10 вещей, которые почти всегда лучше покупать подержанными

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.07.2023 19:07 , Обновлено: 14.07.2023

Большинство людей считает, что всегда лучше покупать новые вещи. Но на самом деле, иногда покупка новой или бэушной - не имеет никакого значения.

Да, обычно новые вещи служат дольше, имеют больше функций, есть гарантия. Но с сокращением бюджета и ростом инфляции, некоторые из подержанных вещей начинают выглядеть не так уж плохо. На самом деле есть много вещей, которые вы не только можете купить подержанными, но и, вероятно, должны покупать таковыми, пишет lifehacker.com.

Вот 10 таких вещей, которые вам почти всегда лучше покупать подержанными, даже если вы можете позволить себе купить новые.

Дом

Покупка уже некоторое время существующего дома, в отличие от постройки или покупки нового, обойдется дешевле. Такие дома существуют уже некоторое время без каких-либо серьезных сбоев или проблем, а если сбои и проблемы были, то они устранены предыдущими владельцами. Поэтому же построенный дом почти всегда будет более доступным, часто почти без проблем с точки зрения качества или удобства использования.

Одежда

Если для вас не важно быть на пике моды и трендов, то нет смысла переплачивать. Высококачественная одежда, за которой должным образом ухаживали, может прослужить десятилетия, и ее можно приобрести с большой скидкой. А в последние годы возник устойчивый рынок секонд-хенда моды высокого класса.

Зачем каждому белорусу в спальне нужен «тещин язык»? О его пользе говорили даже в NASA

Ювелирные изделия

Хотя ювелирные изделия как и любая другая вещь могут ломаться и нуждаются в ремонте, вообще, это одни из самых долговечных предметов роскоши, которые вы можете купить. Это значит, что независимо от того, насколько старым может быть кольцо, ожерелье или браслет, они будут практически в том же состоянии, в каком были в день покупки. А если это и не так, то хороший ювелир сможет восстановить его до почти идеального состояния за небольшие деньги.

Книги

Печатные книги продолжают продаваться, несмотря на нашествие цифровых носителей. Но как бы вам ни хотелось открыть новую книгу, в новизне, на самом деле нет необходимости. Покупка книг подержанными, значительно сэкономит ваш бюджет без какого-либо ухудшения качества чтения.

Новость Телеграф

Гири

Гири будут такими же тяжелыми, как и в день их покупки, независимо от того, как долго ими пользовался кто-то другой, и их легко дезинфицировать. Если вы можете сэкономить немного денег, покупая свои гири подержанными, нет причин не делать этого.

Мебель

Высококачественная мебель из дерева и металла стоит дорого, но она может прослужить десятилетия. Мягкая мебель, такая как диваны или стулья, может вызвать подозрения, но мебель, в которой нет ткани, будет такой же полезной и привлекательной, подержанной, как и новая, при условии, что за ней изначально должным образом ухаживали.

Инструменты

Качественные инструменты, такие как молотки, плоскогубцы или отвертки, могут прослужить десятилетиями и оставаться такими же эффективными, как в день их изготовления. Если вам нужно пополнить набор инструментов, вам не обязательно покупать все совершенно новое - покупка подержанных инструментов - простой способ сэкономить деньги.

Эти люди больше никогда не режут торт ножом. В TikTok показали, почему

Автомобили

Да, новые автомобили поставляются со всеми новейшими технологиями и функциями. Но относительно недавно купленный подержанный автомобиль, за которым хорошо ухаживали, всегда выгоднее покупать. Скорее всего, вы будете владеть подержанным автомобилем столько же, сколько и новым, и получать от него тот же уровень комфорта.

Компакт-диски /DVD-диски

Если вы все еще цепляетесь за устаревшие носители и сопротивляетесь новшеству и облачным хранилищам, вы знаете, что компакт и DVD-диски являются надежными форматами хранения. Фактически, большинство оптических дисков прослужат несколько десятилетий без каких-либо проблем, если их правильно хранить и с ними бережно обращаться. Покупка подержанных вещей экономит огромную сумму денег, и визуальный осмотр на предмет царапин - это, вероятно, все, что вам нужно сделать, чтобы убедиться, что вы получаете то, что вам нужно.

Посуда

Может показаться странным кушать с чужих тарелок, но это именно то, что люди делают в ресторанах. Посуду и столовые приборы легко дезинфицировать, и если они в хорошем состоянии, бывшие в употреблении изделия выглядят точно так же, как новые. Здесь также нет никаких реальных проблем с тенденциями или модой — тарелки, чашки, вилки и ложки не так уж сильно изменились за эти годы. Это определенно пример того, что покупка новых мало что дает.

Токсичен даже запах — Ветеринары рассказали, какой цветок на клумбах белорусов может быть смертельно опасен для кошек