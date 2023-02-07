Эти люди больше никогда не режут торт ножом. В TikTok показали, почему
Оказывается, вам совсем не нужен нож или тарелки для торта. Можно взять другой предмет, который заменит и то, и другое одновременно. Конечно, этот кухонный лайфхак не спасет вам жизнь, но может сделать ее намного проще.
Это один из тех удивительных способов, которые сначала кажутся нелепыми, а затем блестящими.
Трюк стал настоящим хитом TikTok. Никому еще не пришла в голову идея использовать этот предмет таким образом.
Речь идет про… бокал. С его помощью вы можете легко зачерпнуть порцию торта! Очень изобретательно и практично. Можете попробовать сделать на вечеринке так, как показано на видео.
[link href=“https://www.tiktok.com/@theroseperiod?refer=embed” title=“@theroseperiod” target=“_blank” rel=“noopener”] @theroseperiod [/link] Happy 20th birthday to my Jules![link href=“https://www.tiktok.com/tag/twenty?refer=embed” title=“twenty” target=“_blank” rel=“noopener”] #twenty [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/birthdaycake?refer=embed” title=“birthdaycake” target=“_blank” rel=“noopener”] #birthdaycake [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/wineglasses?refer=embed” title=“wineglasses” target=“_blank” rel=“noopener”] #wineglasses [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/tiktokmom?refer=embed” title=“tiktokmom” target=“_blank” rel=“noopener”] #tiktokmom [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Outro-Happy-Birthday-6701942343399901185?refer=embed” title=”♬ Outro: Happy Birthday - Altered Images” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Outro: Happy Birthday - Altered Images [/link]
Ролик набрал почти 2 млн просмотров и более 4 тыс. комментарии. Интернет-пользователи не скрывают восторга:
- «Вау! И проблема с тем, “кто режет торт?” решена».
- «Это действительно умно».
- «Я больше никогда не буду резать торт».
- «TikTok официально научил меня больше, чем школа».
- «Это большая экономия времени и труда! Плюс вкус лучше, потому что вы получаете глазурь внизу и торт сверху».
- «Почему я никогда не думала об этом раньше?».
Отметим, что ели торт мягкий и большой, то зачерпнуть его бокалом очень легко. Для более сгущенного теста вам придется приложить больше сил, и это займет немного больше времени. Но трюк действительно работает.