Зачем каждому белорусу в спальне нужен «тещин язык»? О его пользе говорили даже в NASA

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Опубликовано: 13.07.2023 10:56 , Обновлено: 13.07.2023

У каждого белоруса в спальне должен быть «тещин язык» (или «змеиный язык»), особенно у тех, кто страдает бессонницей. Речь идет о самобытном растении сансевиерия, которое не только хорошо выглядит, но и обладает отличными лечебными свойствами. Кроме того, оно не требует особого ухода. Посмотрите, какие еще преимущества приносит это растение.

Сансевиерия (Sansevieria) — исторически признанный род цветковых растений, родом из Африки, в частности с Мадагаскара, и южной Азии, в настоящее время включенный в род Dracaena на основании молекулярно-филогенетических исследований.

Общепринятые названия около 70 видов, ранее относимых к этому роду, включают тещин язык, дьявольский язык, язык джиннов, конопляная тетива, змеиное растение и змеиный язык.

Как сансевиерия влияет на сон?

Характерной особенностью сансевиерии является то, что она способна превращать углекислый газ в кислород. В то же время растение очищает воздух и влияет на его влажность.

Недаром специалисты рекомендуют сделать сансевиерию постоянным элементом почти каждой спальни. Особенно об этом стоит задуматься тем, кто борется с проблемой бессонницы, пишет Onet.

Это растение может помочь справится и с вредными веществами, которые иногда выделяют, в том числе, лаки, краски или клеи, используемые для отделки помещений.

К слову, о положительный эффекте “тещиного языка” говорили и специалисты космического агентства NASA. В исследовании, проведенном еще в 1989 году, они сообщили, что некоторые растения, в том числе «тещин язык» могут помочь улучшить качество воздуха.

[info_b]Однако, отметим, позже, в 2014 году, эксперты заявили: «в то время как способность растений поглощать летучие органические соединения хорошо задокументирована в лабораторных исследованиях, влияние растений на воздух в помещении в сложных условиях, таких как офисы, требует дальнейших исследований, чтобы выяснить полную мощность растений в реальных условиях».[/info_b]

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Как ухаживать за сансевиерией?

Это растение не очень требовательно. Может стоять как в затемненных, так и в солнечных помещениях. Оно не возражает против слишком высокой или слишком низкой температуры.

Однако следует помнить, что ни в коем случае нельзя переусердствовать с поливом “тещиного языка”. Корни этого растения очень быстро разрушаются. Кроме того, сансевиерия не любит лишних пересадок. Делать это следует только тогда, когда его корни уже не помещаются в горшок.

Какие еще растения должны быть в спальне?

Сансевиерия — не единственное растение, которое идеально подойдет для нашей спальни и обеспечит нам лучший отдых. Также стоит обратиться к другим цветам, которые обладают аналогичным очищающим и увлажняющим эффектом .

Вот несколько из них:

плющ обыкновенный,

спатифлора,

алоэ обыкновенное,

пасхальный кактус (рипсалидопсис),

травник Штернберга.

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