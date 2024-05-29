«Лес просит дождя» - Белорусские грибники поделились фото первых лисичек-«разведчиков». Где?
Белорусские грибники из разных регионов страны поделились фотографиями своих первых серьёзных "уловов" лисичек. Пока в некоторых областях ещё только появились первые лисички-«разведчики», кое-где белорусам удалось набрать едва ли не полные вёдра этих популярных грибов. Узнали, каким регионам повезло открыть сезон лисичек в этом году.
Так, “первых разведчиков” заметили и поделились фотографиями в тематической группе в соцсети “ВКонтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси” жители Лидского района Гродненской области.
Гораздо более внушительными результатами “первой охоты” поделился другой участник группы из Лельчицкого района Гомельской области - в его ведре лисичек, хоть и маленьких, набралось прилично. По словам грибников, в лесу по-прежнему сохраняется сухая обстановка.
“Лес просит дождя”, - написал один из них.
“Улов” лисичек от ещё одного грибника из Хойницкого района Гомельской области.
На “дико сухой лес” белорусские грибники жаловались ещё на прошлой неделе. Впрочем, это не помешало некоторым из них набрать полные корзинки подосиновиков.
Белорусские грибники пожаловались на «дико сухой» лес. А где берут полные корзинки подосиновиков и пошли первые лисички?
Отметим, впрочем, что из-за высокой пожароопасности собирать грибы сейчас можно далеко не во всех районах Беларуси. После вчерашних ливней леса сразу в четырех районах Минской области открыли для беспрепятственного посещения, однако на остальной территории страны по-прежнему действуют запреты и ограничения. Поэтому прежде, чем отправиться в лес, грибникам рекомендуют всегда сверяться с картой Минлесхоза. Актуальную информацию о действующих запретах всегда можно найти на сайте ведомства по ссылке.
Ранее Telegraf.news сообщил, надолго ли, по мнению синоптиков, задержится «тропическая» жара в Беларуси, а также когда и где в ближайшее время белорусам ждать очередную порцию гроз с ливнями и, возможно, даже с градом.
На сколько “задержатся тропики” в Беларуси? Синоптики предупредили о грозовых дождях с градом