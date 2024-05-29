«Лес просит дождя» - Белорусские грибники поделились фото первых лисичек-«разведчиков». Где?

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Опубликовано: 29.05.2024 14:14 , Обновлено: 29.05.2024

Белорусские грибники из разных регионов страны поделились фотографиями своих первых серьёзных "уловов" лисичек. Пока в некоторых областях ещё только появились первые лисички-«разведчики», кое-где белорусам удалось набрать едва ли не полные вёдра этих популярных грибов. Узнали, каким регионам повезло открыть сезон лисичек в этом году.

Так, “первых разведчиков” заметили и поделились фотографиями в тематической группе в соцсети “ВКонтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси” жители Лидского района Гродненской области.

Фото: Татьяна Микулко / vk.com

Гораздо более внушительными результатами “первой охоты” поделился другой участник группы из Лельчицкого района Гомельской области - в его ведре лисичек, хоть и маленьких, набралось прилично. По словам грибников, в лесу по-прежнему сохраняется сухая обстановка.

“Лес просит дождя”, - написал один из них.

Фото: Андрей Даев / vk.com

“Улов” лисичек от ещё одного грибника из Хойницкого района Гомельской области.

Фото: Андрей Лихута / vk.com

На “дико сухой лес” белорусские грибники жаловались ещё на прошлой неделе. Впрочем, это не помешало некоторым из них набрать полные корзинки подосиновиков.

Белорусские грибники пожаловались на «дико сухой» лес. А где берут полные корзинки подосиновиков и пошли первые лисички?

Отметим, впрочем, что из-за высокой пожароопасности собирать грибы сейчас можно далеко не во всех районах Беларуси. После вчерашних ливней леса сразу в четырех районах Минской области открыли для беспрепятственного посещения, однако на остальной территории страны по-прежнему действуют запреты и ограничения. Поэтому прежде, чем отправиться в лес, грибникам рекомендуют всегда сверяться с картой Минлесхоза. Актуальную информацию о действующих запретах всегда можно найти на сайте ведомства по ссылке.

Карта запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза на 29 мая 2024 года

Ранее Telegraf.news сообщил, надолго ли, по мнению синоптиков, задержится «тропическая» жара в Беларуси, а также когда и где в ближайшее время белорусам ждать очередную порцию гроз с ливнями и, возможно, даже с градом.

На сколько “задержатся тропики” в Беларуси? Синоптики предупредили о грозовых дождях с градом