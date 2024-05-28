На сколько “задержатся тропики” в Беларуси? Синоптики предупредили о грозовых дождях с градом

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Опубликовано: 28.05.2024 12:57 , Обновлено: 28.05.2024

Конец мая выдался по-летнему жарким: дневные максимумы вот-вот грозят перевалить за +30°С даже в северных регионах страны. Специалисты рассказали, надолго ли задержится такая "тропическая" жара в Беларуси, а также когда и где ждать очередную порцию гроз с ливнями и, возможно, даже с градом.

По данным Telegram-канала о погоде Nadvorie, к жаре и грозам белорусам придётся привыкнуть как минимум дней на 10.

“Похоже в первую неделю июня тропики у нас задержатся. Барические образования крайне стабильны”, - пояснили специалисты, комментируя метеограммы.

По данным канала, уже во вторник, 28 мая , на отметку в +30°С могут выйти южные районы Беларуси, в целом же по стране ожидается +26..+29°С. При этом после обеда, предупредили специалисты, высока вероятность грозовых дождей в Витебской области, местами весьма интенсивные и, возможно, даже с некрупным градом , в связи с чем Европейская инициатива-эксперимент по прогнозированию штормов ESTOFEX выдала для севера Беларуси первый уровень грозовой активности.

Грозовая активность по ESTOFEX

Грозовая активность в Беларуси 28 мая по данным сервиса Windy.com

О приближающихся грозах предупредил и Белгидромет, выписав предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за до конца дня вторника, 28 мая, и о жёлтом уровне по всей стране на среду, 29 мая.

Карта метеопредупреждений на 29 мая от Белгидромета

В прогнозена ближайшие три дня от Белгидромета также присутствуют предупреждения о кратковременных дождях, грозах с порывистым ветром, слабых утренних туманах. Ночную температуру воздуха в эти дни Белгидромет спрогнозировал в диапазоне +9..+16°С, максимальную днём - от +20..+29°С по стране.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что уже сегодня, 28 мая, Беларусь накроет пыль из прикаспийских степей и пустынь четырёх стран — Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и России. Движение этой пыли отчётливо заметно на спутниковых снимках. Как отметили авторы Telegram-канала Nadvorie, прогноз движения пылевого облака немного пересчитали: основная запыленность теперь ожидается в ночь со вторника на среду и утром среды, 29 мая, над западными районами Беларуси.