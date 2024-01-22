"Радоваться, стиснув зубы" — Эксперт рассказал, как реагировать на эту привычку кошек

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Опубликовано: 22.01.2024 11:25 , Обновлено: 22.01.2024

У кошек, загадочных и удивительных существ, есть много довольно странных привычек. И расшифровать их бывает не так уж и легко. Что делать, если любимый питомец забирается на вас, топчет лапами, а иногда впивается когтями и причиняет боль? Эксперт объяснила, почему в такой момент не нужно кричать на кошку и сбрасывать ее.

Поглаживание лапами иногда похоже на приятный массаж. Но когда кошка выпускает когти, разминание превращается в маленькую пытку. Иногда может показаться, что кошка выплескивает негативные эмоции или злится на хозяина, на самом деле она хочет сказать человеку совсем другое.

Бихевиорист Зузанна Райхерт объяснила в эфире Silver TV, что это значит на самом деле.

“Котята мнут живот матери, когда пьют молоко. Это поведение ассоциируется у кошек с чем-то очень приятным. Они чувствуют себя в безопасности, им спокойно и просто хорошо. Это отражается и на жизни взрослых кошек”, — рассказала она.

Специалист добавила, что кошка также может мять хозяев лапами, “чтобы улучшить свое настроение”.

Как реагировать, если кошка выпускает когти?

Даже если животное впивается когтями в человека и он чувствует боль, лучше держать свои нервы в узде. Бихевиорист рассказала, что не стоит делать в такой ситуации:

“Очень важное замечание. Не стоит на нее сердиться. Это нужно воспринимать как комплимент”, — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что у кошек между подушечками пальцев есть ароматические железы, и так они любят метить разные места.

“Они говорят: “Ты мой человек”, поэтому мы должны радоваться, стиснув зубы от боли”, — пояснила Зузанна Райхерт.

Бихевиорист также посоветовала подстричь когти кошки или аккуратно перенаправить разминание с вашего тела на одеяло или подушку. Неплохо также иметь под рукой кусок ткани, которым можно прикрыть тело от царапин и тем самым дать кошке возможность проявить ласку.

Ранее Телеграф писал, что некоторыекошки время от времени облизывают ступни и пальцы ног своего хозяина. Это может показаться странным или даже неприятным, однако на самом деле у питомцев есть особая причина.

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