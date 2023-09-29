Когда в Беларуси? В Японии изобрели робоволков, чтобы отпугивать медведей

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Опубликовано: 29.09.2023 10:16 , Обновлено: 10.07.2024

Японские фермы взяли на вооружение необычных и весьма устрашающих роботов. Внешне они напоминают волков, с красными, святящимися в темноте глазами и диким оскалом белых клыков. Используют таких робоволков, чтобы отпугивать от ферм медведей.

Оказывается, медведи в последнее время стали проявлять повышенное внимание к людям не только в Беларуси, но и в далёкой от нас Японии. По данным японского Министерства окружающей среды, в этом году зафиксировано самое большое число нападений медведей с 2007 года: только в период с апреля по июль по всей стране зафиксировано 54 случая. Эти дикие животные все чаще стали появляться вблизи населённых пунктов в поисках пищи из-за истощения естественных источников питания, сообщила местная телекомпания NHK.

Решать проблему фермеры этой высокотехнологичной страны решили в духе времени: придумали специального робота, который внешне напоминает волка и должен отпугивать медведей воем, доносящимся из динамиков (а непрошенных гостей - ещё и своим устрашающим внешним видом).

Механический волк внешне напоминает настоящее животное, помещённое на специальную движущуюся тележку. Она передвигается вдоль охраняемой территории, а робоволк на постаменте трясет головой с открытой пастью и диким оскалом, сверкает красными глазами, “рычит и воет” (звуки идут из динамиков, расположенных под брюхом) и в темноте мигает ярким синим светом, который призван дополнительно ослепить непрошенного гостя из леса.

Как поясняют местные СМИ, изначально робоволка создали для отпугивания диких животных от свиноводческих ферм, которые часто подвергались нападению тех же медведей. Однако теперь их решили брать на вооружение и городские администрации и управляющие компании японских автомагистралей, а также владельцы полей для гольфа.

Судя по записям, опубликованным BBC, робоволк хорошо справляется с поставленной задачей: на кадрах, снятых камерой ночного видеонаблюдения, видно, как медведь в испуге ретируется в кусты, повстречавшись с механическим “хищником”.

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«Квартирку на зиму присматривает» — Медведь пустился наперегонки с авто по посёлку под Минском

В Беларуси пока не переняли японскую практику, хотя в этом году проблема медведей, расширяющих ареал своего обитания и всё чаще выходящих к людям стала как никогда актуальной. Этим летом горожане как никогда часто делились видео своих встреч с медведями вблизи крупных городов, в том числе, под Минском. Так, в одном случае медведь даже устроил настоящий забег наперегонки с автомобилем по одной из улиц деревни Большой Тростенец Минского района, в другом — по улицам агрогородка Колодищи.

«Скоро весь лес в города переедет» — Медведь устроил забег по улицам Колодищ под Минском

В связи с участившимися случаями встречи людей с бурым медведем Государственная инспекция охраны животного и растительного мира опубликовала рекомендации о том, как вести себя при встрече с этим зверем, чтобы не стать его ужином. Специалисты отметили, что при составлении руководства они «учитывали особенности биологии белорусской популяции» медведей.

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