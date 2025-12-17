Когда лучше устанавливать новогоднюю ёлку дома? Эксперты назвали два ключевых условия

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Опубликовано: 17.12.2025 17:22 , Обновлено: 18.12.2025

Когда лучше всего устанавливать новогоднюю ёлку дома? Этим вопросом каждый год терзаются миллионы. Какой-то универсальной, "правильной" даты, разумеется, не существует. Однако у экспертов, изучающих рождественские и новогодние традиции на профессиональном уровне, всё же есть "официальная" версия.

Чтобы ответить на вопрос, когда именно ставить новогоднюю ёлку, прежде всего нужно получить ответ на два других вопроса. От них будет напрямую зависеть подходящая именно для вас дата установки главного украшения приближающегося праздника.

Ёлка - по правилам Адвента

Во-первых, всё зависит от степени религиозности вашей семьи. Ведь украшенная ёлка - это скорее атрибут Рождества, а не Нового года. Если для вас важен религиозный аспект праздника, то и ёлку вы, наверняка, предпочтёте ставить в соответствии с религиозными традициями. В европейской традиции, ёлку ставят в первый же день Адвента, то есть в четвёртое воскресенье перед Рождеством. То есть в этом году ёлка у вас должна была стоять аж с 30 ноября. А убирали ёлку, по церковным традициям, лишь после Двенадцатой ночи после Рождества, то есть 5 января.

Однако в наши дни этой традиции редко следуют даже в Европе. Чаще всего украшение рождественской ели оставляют до 20-ых чисел декабря, а для многих это стало настоящей семейной традицией - украшать дерево в канун Рождества, 24 декабря .

По словам доктора Мартина Джонса, исследователя и автора книги «Рождество и британцы: современная история», теперь считается, что украшать дом к Рождеству раньше времени - к несчастью.

Однако, как отметил Крис Крейг, директор британской компании-производителя рождественских ёлок, за последние 30 лет сроки, в которые европейцы начинают массово покупать праздничные деревья, заметно сдвинулись, причём ближе к тем самым традиционным, религиозным срокам - концу ноября-началу декабря, то есть к началу Адвента.

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По мнению Ханны Флеминг, куратора Музея Джеффри, лондонского музея интерьеров, такой сдвиг может быть связан с коммерциализацией самого праздника. Причём не только с появлением искусственных елей и активной рекламой рождественской атрибутики, которую с каждым годом начинают продавать всё раньше и раньше. По словам специалиста, во многом этому поспособствовало распространение особо устойчивых сортов хвои (например, скандинавских пихт), которая стоит гораздо дольше привычных нам европейских ёлок и сосен.

“Это вполне логично — если можно купить елку раньше, чтобы к Рождеству хвоя не опала, то можно дольше наслаждаться красотой”, - отметила Флеминг в комментарии британскому изданию GoodHousekeeping.

Живая vs искусственная

А это уже второй принципиальный вопрос, от которого зависят сроки установки вашей ёлки. Если к Рождеству вы достаёте с антресолей пластиковую красавицу, ставшую семейным раритетом - можете позволить себе растянуть удовольствие от рождественского вайба на более длительный период. Если же вы сторонник живых ёлок и каждый год покупаете свежую ароматную хвою - со сроками придётся подгадать так, чтобы лесная красавица достояла и до Рождества, и Нового года и не осыпалась под бой курантов и взрывы праздничных фейерверков.

В случае с живой ёлкой лучше всего ставить её за 7-10 дней до Нового года - так она точно порадует вас как минимум до православного Рождества, что для многих белорусов является важным.

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Лучшие “народные” даты установки новогодней ёлки

Ориентироваться в этом вопросе можно и на народные приметы. Так, считается, что лучше всего украшать ёлку и дом к Рождеству в “мужские” дни недели, то есть в понедельник, вторник или четверг. Отличным днём для этого также считается день зимнего солнцестояния, которое выпадает на 22 декабря .

Кстати, специалисты утверждают, что рождественские елки хорошего качества должны сохранять свежесть около пяти недель . Главное - правильно за ними ухаживать и тогда даже самые ранние сроки установки не станут проблемой.

[inf]Вот основные правила для живой ёлки, чтобы она подольше оставалась свежей:

Дайте дереву “отдохнуть”, прежде чем занести его с улицы в дом - резкий перепад температур может стать стрессом для дерева.

Срезанную ёлку лучше ставить в воду и регулярно её пополнять - закопав срезанный ствол в землю, вы лишь закупорите поры дерева и ему будет сложнее впитывать влагу.

Держите ёлку подальше от источников тепла - поставить её в углу аккурат у батареи - не самая лучшая идея.[/inf]

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Украшение ёлки вызывает нейрологический сдвиг?

Кстати, согласно исследованию, опубликованное в журнале Journal Of Environmental Psychology, раннее украшение дома к Рождеству и Новому году может спровоцировать у человека нейрологический сдвиг. Но, как отметила дизайнер интерьеров Несс Хэнкок, это скорее хорошая новость, чем повод для беспокойство.

Как подметили психологи, окружая себя приятными праздничными мелочами, украшая заранее рождественскую ёлку и дом, у человека происходит всплеск дофамина - гормона хорошего настроения, так что эта обязательная рождественская традиция, действительно, может улучшить ваше психическое состояние в обычно непростой и достаточно напряженный декабрьский период.

А вот если, наоборот, отложить украшение дома до последнего, есть риск сорваться в невроз из-за того, что всё приходится делать впопыхах и кое-как. Именно поэтому психологи рекомендуют сделать рождественские приготовления заранее.

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Даже если вы решите ставить ёлку в последний момент, непосредственно перед праздниками, всем необходимым для украшения лучше запастись заранее - провести ревизию ёлочных игрушек, чтобы вечером 24-го декабря не искать в ближайшем магазинчике безделушек замену любимой треснувшей стеклянной верхушке, проверить рабочее состояние световой гирлянды и спланировать другие домашние дела, чтобы выкроить время на само украшение ёлки - ведь это не быстрый процесс.

Ну, и самое главное, ёлку следует устанавливать лишь тогда, когда у вас на это есть настроение - тогда и процесс будет в удовольствие, и результат не будет вымученным, а точно порадует и вас самих, и окружающих.