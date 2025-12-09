Искусственная или настоящая ёлка: что на самом деле экологичнее? Не все так однозначно

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Опубликовано: 09.12.2025 08:31 , Обновлено: 09.12.2025

Ежегодно миллионы семей по всему миру сталкиваются с дилеммой: купить живую новогоднюю елку или достать с антресоли искусственную? Споры об их экологичности не утихают, и ответ зависит от множества факторов.

Вот и МинЖКХ Беларуси в своем проекте постановления Совмина предложило ввести утильсбор для искусственных ёлок. И не спроста. Ведь, несмотря на кажущуюся пользу для природы - не нужно срубать живые ели - они не такие уж экологичные.

Поэтому самый практичный вопрос, как считают эксперты, звучит так: как найти максимально экологичный вариант елки на новы год? Тут многое зависит от того, где вы живёте и самой ёлки, неважно - живой или искусственной.

«Я профессор лесного хозяйства, работающий над вопросами устойчивого развития, — заявил в своей статье Кертис ВандерСхааф из Университета штата Миссисипи. — У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Главное — осознанный выбор».

Если вы покупаете живую елку

Пока деревья растут, они поглощают углекислый газ, очищая воздух. Однако после рубки этот процесс останавливается, и со временем разлагающееся дерево возвращает углерод в атмосферу.

Думайте о географии

«Транспортировка — источник выбросов, — отмечает ВандерСхааф. — Если вы живете в Бобруйске, покупка модной пихты, привезенной из Северной Европы, оставит больший углеродный след». Самый хороший вариант — ель или сосна, выращенные в местном лесничестве или питомнике. В Беларуси это, как правило, ель обыкновенная или сосна.

Правильно утилизируйте

«Переработка дерева после праздников — критически важна, — подчеркивает профессор. — На мусорке, в условиях нехватки кислорода, оно будет выделять метан — газ, который для климата опаснее CO₂ в разы».

В том же Минске практикуют сбор новогодних ёлок. Часто их превращают в щепу (мульчу) или компост. Дерево также можно использовать на огороде, укрыв еловыми лапками, например, розы перед февральскими морозами.

Если вы выбираете искусственную елку

Их главный плюс — многократное использование. Но они производятся из нефтепродуктов (ПВХ, полиэтилен) и, отправляясь на свалку, разлагаются сотни лет.

Используйте такие ёлки как можно дольше — это правило №1. «Ключевой способ сократить выбросы — это повторное использование на протяжении многих лет, — говорит ВандерСхааф. — Точка “экологической окупаемости” искусственной ели по сравнению с живой наступает где-то между 5 и 20 годами использования».

Подарите “вторую жизнь”. Если дерево надоело или не подходит по размеру, не выбрасывайте его. Продайте, отдайте в детский сад, дом престарелых или благотворительный магазин. Ветки можно превратить в украшения, гирлянды или декорации.

Экономьте на гирляндах. С любой елкой используйте светодиодные (LED) гирлянды и не забывайте их выключать на ночь. Тогда они будут употреблять значительно меньше энергии.

Что важнее для Беларуси?

«В глобальном масштабе углеродный след елки — не самая большая проблема, но сделать более устойчивый выбор всегда стоит», — резюмирует Кертис ВандерСхааф.

Таким образом, для белорусского потребителя наиболее рациональными шагами могут стать:

Выбор местной живой ели с последующей сдачей на переработку.

Многолетнее использование качественной искусственной ели с последующей передачей тем, кто в ней нуждается.

А ещё не забывайте про такие сервисы, как аренда ёлки. Как минимум, в Минске и Гродно такая услуга есть. Вам привезут живую в кадке, а потом после праздников приедут и заберут.

[inf]Статья основана на [link href=“https://theconversation.com/real-or-artificial-a-forestry-scientist-explains-how-to-choose-the-most-sustainable-christmas-tree-no-matter-what-its-made-of-219082” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] материале [/link] Кертиса ВандерСхаафа, профессора лесного хозяйства Университета штата Миссисипи, для издания The Conversation. Адаптировано для белорусской аудитории.[/inf]