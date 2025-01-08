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Опубликовано: 08.01.2025 08:52 , Обновлено: 08.01.2025

В Беларуси 7 января обновился суточный национальный рекорд максимальной температуры воздуха. В Пинске столбик термометра поднялся до отметки +9,0°С.

Предыдущий температурный рекорд, как сообщил Telegram-канал о погоде в Беларуси «Метеовайб», составлял +8,9°С.

Температурный режим в Беларуси вчера, 7 января. В Пинске — новый суточный рекорд. Фото: t.me/meteovibe

“По югу Беларуси сегодня настоящая весна, а по востоку Брестской области отмечается малооблачная и рекордно теплая погода”, - отметили авторы канала.

Прогноз от Белгидромета на 8-10 января

По [link href=“https://pogoda.by/information/news/22850” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Белгидромета, 8 января на погоду будут влиять атмосферные фронты, движущиеся из Западной Европы. Ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью и утром местами, согласно прогнозу синоптиков, будет налипание мокрого снега, слабый туман, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +5 градусов.

Ночью 9 января будут преобладать преимущественно прохладные неустойчивые воздушные массы. Днём с территории Польши ожидается перемещение тёплого фронта. Ночью местами, а днём на большей части территории ожидается выпадение осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами будет слабый гололёд, на отдельных участках дорог — гололедица. Днём на юге возможен туман. Ветер южный, порывистый. Ночью температура воздуха составит от 0 до -6 градусов, днём — от -2 до +4 градусов, на юге до +7 градусов.

10 января на территории Беларуси будет преобладать система атмосферных фронтов и тёплые воздушные массы. Ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде мокрого снега или дождя. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман и гололёд, на дорогах образуется гололедица. Ветер будет южный, днём перейдёт на западный, местами порывистый, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит от −3°С на северо-востоке до +5°С на юге, днём ожидается +1…+7°С.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС [link href=“https://t.me/mchs112by/8182” target=“_blank” rel=“noopener”] предупредило [/link] о вероятности повреждения линий связи и электропередач, нарушении электроснабжения, падении деревьев. Также возможны затруднения движения транспорта, увеличение вероятности ДТП и травматизма.

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