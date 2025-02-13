Синоптики предупредили белорусов об усилении морозов. Когда и где ждать -18°С с метелями?

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Опубликовано: 13.02.2025 14:27 , Обновлено: 13.02.2025

Синоптики предупредили белорусов о грядущих изменениях погодных условий в стране. Уже в эту пятницу, 14 февраля, с Польши на юг Республики сместится волновой циклон, которому метеорологи дали название Макс. Судя по оперативным прогнозам, он принесёт с собой не только очередную волну похолодания, но и снег, которым в этом сезоне белорусов погода не балует.

Как отметили авторы тематического Telegram-канала “Метеовайб”, большинство западных моделей прогнозирования сошлись на том, что данный циклон пройдёт как минимум по югу Республики. Уже в пятницу, 14 февраля, по их прогнозам, в Брестской области начнутся слабые снегопады.

“Высота снежного покрова может вырасти на 1-5 см. Граница зоны осадков, по данным модели ЕСМWF, пройдет по линии граница Барановичи-Слуцк-Бобруйск-Кричев. Небольшой снег ожидается и по северу страны, связанный с теряющим активность холодным фронтом, который днем будет размываться”, - пояснили специалисты.

















О слабых метелях местами по Беларуси предупредили и авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie.

“Ночью циклон сместится на восток Украины, а в его тыл будет поступать холодный неустойчивый воздух. Ветер северный 3-6 м/с, температура -8..-12°С, местами до -14°С. Местами снег и слабая метель”, - дали свой прогноз на 14 февраля специалисты.

Какую погоду ждать в выходные?

В свою очередь в Белгидромете сообщили, что в ближайшие выходные, 15-16 февраля, погоду продолжат определять фронтальные разделы и арктические воздушные массы, идущие с севера Европы. Кратковременные снегопады ожидаются и в субботу, и в воскресенье, а на дорогах, предупредили специалисты, может образовываться гололедица.

Кроме того, синоптики из Белгидромета предупредили белорусов об усилении морозов. а также порывистого ветра в воскресенье. В целом температура воздуха в выходные ожидается в следующих диапазонах:

в субботу, 15 февраля, ночью -7..-12°С (при прояснениях - до -15°С), днём не выше -1..-8°С;

в воскресенье, 16 февраля, ночью -10..-15°С (при прояснениях до -18°С ), по западу страны чуть теплее - в диапазоне -7..-9°С, днём не выше -3..-10°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты Белгидромета уже дали свой предварительный прогноз по предстоящему весеннему паводку. Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елена Зубчёнок назвала условия, которые могут “усложнить паводковую ситуацию” в стране.

В Белгидромете дали прогноз по весеннему паводку. Что может «усложнить ситуацию»?